رابطة الدوري الفرنسي ستعوض خسائر الأندية بقرض

وطن: أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، أمس الاثنين، انها ستطلب قرضا جماعيا تضمنه الدولة يقدر بقيمة 225 مليون يورو (246 مليون دولار) من أجل تعويض خسائرها من حقوق البث التلفزيوني، بعد التوقف النهائي لبطولتي الدرجتين الاولى والثانية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأفادت مصادر ان قيمة القرض تتوافق مع المبلغ الذي ستخسره الأندية من إيرادات حقوق البث التلفزيوني، بعد أن أعلنت شبكتا "كانال بلوس" و"بي ان سبورت" القطرية اللتان تتشاركان حقوق بث مباريات الدوري للدرجتين الاولى والثاني، التوقف عن تسديد الدفعات المستحقة لرابطة الدوري، قبل عشرة مراحل من نهاية الموسم.

وبات الدوري الفرنسي الاسبوع الماضي اول بطولة في البطولات الخمس الكبرى يعلن وضع حد لموسمه متوجا باريس سان جرمان بعد أن أعلن رئيس الوزراء أدوار فيليب انه "لا يمكن استئناف" الموسم. بعد أن أسفر "كوفيد-19" عن 26 الف وفاة معلنة في البلاد.

ويهدف القرض إلى مساعدة الاندية على تخفيف الأزمة المالية التي ستعاني منها في وقت يواجه فيه النشاط الرياضي خطر التوقف لأكثر من أربعة أشهر، من دون تحديد قيمة هذا القرض.

وسبق للعديد من الأندية التي تستفيد ايضا من نظام البطالة الجزئية منذ بداية الأزمة، القيام بشكل فردي بطلب الحصول على قروض مضمونة.

المصدر: مونت كارلو الدولية/أ ف ب