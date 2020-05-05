إيقاف لاعب في ألمانيا بسبب مصافحة!

وطن: أعلن هيرتا برلين الألماني لكرة القدم، الاثنين، إيقاف مهاجمه سالومون كالو، بعد أن نشر فيديو على "فيسبوك" ظهر فيه وهو يصافح زملاءه في الفريق دون مراعاة إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وقال نادي هيرتا في بيان إن الفيديو "يعبر عن تصرف شخصي للاعبه" ولا يعكس الإجراءات الصارمة التي يتبعها النادي ولاعبوه للمحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي والسلامة الصحية.

وقال هيرتا إن الفيديو تم تصويره بعد أن جاءت فحوصات التشكيلة بأكملها سلبية (أي أنهم غير مصابين) لفيروس كورونا.

وظهر كالو في مقطع الفيديو وهو يصافح اللاعبين، كما دخل الغرفة على زميل كان يخضع لاختبارات طبية.

وقال النادي في بيان: "انتهك مقطع فيديو سالومون كالو من غرفة الملابس قواعد الفريق وأظهر سلوكا لا يتناسب مع الموقف ولا مع لوائح النادي".

وتابع:"لذلك قرر مجلس إدارة هيرتا برلين إيقافه عن التدريب واللعب بأثر فوري".

واعتذر كالو، لاعب تشيلسي وليل وفينوورد السابق، والذي خاض نحو 90 مباراة مع منتخب ساحل العاج، عن الواقعة، مبررا أنه لم يفكر بالأمر بعد الاختبارات السلبية للاعبين".

وتوقف الدوري الألماني منذ منتصف مارس بسبب الوباء، ومن المتوقع أن تصدر الحكومة يوم الأربعاء قرارا باستئناف محتمل للنشاط.

المصدر: رويترز