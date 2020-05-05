الاحتلال يشن حملة اعتقالات في القدس

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الثلاثاء، الامين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، ومدير مكتبه المقدم معاذ الأشهب بعد مداهمة منزليهما بالقدس المحتلة وتفتيشهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 7 شبان من قرية العيسوية شمال شرق القدس، بعد اقتحام منازلهم.

وذكر شهود عيان أن مواجهات عنيفة اندلعت في حي عبيد بقرية العيسوية، خلال اعتقال الشبان.

والشبان المعتقلون هم: محمود رمضان عبيد، داوود عبيد، محمود محمد عبيد، ضياء أيمن عبيد، أمير عواد ، يوسف علي الكسواني، عبود درباس.

وتعتبر المرة الثانية على التوالي التي تعتقل فيها قوات الاحتلال شبانا من قرية العيسوية خلال عدة ايام، حيث اعتقلت 7 شبان، ومددت توقيفهم لليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.