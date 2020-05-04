الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على حلب

وطن: قالت مصادر سورية ، مساء اليوم الاثنين، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء مدينة حلب.

وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن وسائط الدفاع الجوي تتصدى لعدوان من الاحتلال الاسرائيلي استهدف مركز البحوث في منطقة السفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي.

وتأتي هذه العملية استمرارا لسلسلة الهجمات التي يشنها الاحتلال في وقت سابق من هذا الشهر، بينما قالت مصادرة غربية إن الضربات تستهدف القوات المدعومة إيرانيا التي توسع وجودها في الأراضي السورية.