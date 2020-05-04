"الصحة العالمية": فيروس كورونا سيبقى معنا لوقت طويل

وطن: حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا المستجد سيبقى لوقت طويل بين البشر، مشددة على ضرورة تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهنوم غيبريسوس" في مؤتمر صحفي الاثنين: "الفيروس سيبقى معنا لوقت طويل، لهذا السبب يجب علينا التوحد لتطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته".

وأشاد بنتيجة مؤتمر المانحين الدولي، بـ"الرد العالمي على فيروس كورونا"، الذي أعلن خلاله اليوم عن تخصيص 7.4 مليار يويو لجهود تطوير لقاح وعلاج من المرض، مؤكدًا: "سنحقق الانتصار بفضل الوحدة الوطنية والتضامن العالمي".

وذكر أن منظمته التي تتخذ من جنيف مقرا لها، ستنشر بوقت لاحق من هذا الأسبوع خطة استراتيجية محدثة خاصة بالاستعداد والرد على الجائحة، والتي ستشمل معلومات حول الاحتياجات المالية لدعم مكافحة الجائحة على المستوى الدولي.

ويواجه العالم منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة انتشار عدوى كورونا في 30 يناير، حالة طارئة على المستوى الدولي، كما أعلنته يوم 11 مارس جائحة عامة، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 3.5 ملايين إصابة بهذه السلالة في نحو 180 دولة، بما في ذلك 250 ألف وفاة و1.16 مليون حالة شفاء.