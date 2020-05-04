وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بمحافظة الخليل.

وأوضحت الكيلة، في بيان صحفي، أن الإصابات الجديدة توزعت كالتالي: 6 في السموع، وإصابة واحدة في مدينة الخليل، وإصابة في الظاهرية.

وأشارت إلى أن الإصابات سجلت لدى 3 عمال و5 مخالطين، مضيفة أنه بتسجيل الإصابات الجديدة فإن الحصيلة الإجمالية في فلسطين ترتفع إلى 532 إصابة.

وأهابت وزيرة الصحة بجمهور المواطنين الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وتجنب الزيارات العائلية والإفطارات الجماعية، للحد من انتشار الفيروس.

من جهته، أشار مدير عام الرعاية الصحية الأولية مسؤول ملف كورونا في فلسطين كمال الشخرة إلى أن طواقم الطب الوقائي تجري عملية حصر لمخالطي المصابين الثمانية، حيث يتم أخذ عينات منهم لفحصها.