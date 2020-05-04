صك صلح لعائلة حماد ينهي قضية قتل عن غير قصد في مخيم الجلزون

وطن: وقعت عشيرة آل حماد صك صلح ينهي قضية مقتل الشاب مهران حماد عن غير قصد، والتي حدثت منذ سنوات من قبل ابن عمه، تحت رعاية محافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، وتنظيم حركة فتح في مخيم الجلزون واللجنة الشعبية.

وتم الصلح بعد توجه جاهة، مساء اليوم الاثنين، مؤلفة من شخصيات رسمية ووفد من المحافظة والأجهزة الأمنية وجمع من أهالي المخيم والمؤسسات والفعاليات فيه، وعلى رأسهم الحاج أبو حسين الكعابنة والشيخ أبو علي مطير، إلى ديوان آل حماد وكان في استقبالهم وجهاء وشخصيات اعتبارية وآل حماد وعلى رأسهم الحاج أبو منتصر السلايمة و د.طارق الطويل.

وتقدم كل من أمين سر حركة فتح في الجلزون ثائر نخلة ورئيس اللجنة الشعبية محمود مبارك باسم المخيم بجزيل الشكر والعرفان لعائلة حماد على تسامحهم لإنهاء هذا الخلاف، وخاصة والد الفقيد الذي صفح وأعفى عن نصف الدية، وبالإضافة لشكره كل من ساهم في إتمام هذا الصلح وعلى رأسهم د. ليلى غنام، والوزير د. ناصر قطامي، وزياد هب الريح مدير جهاز الأمن الوقائي، ونضال أبو دخان قائد قوات الأمن الوطني، وعمر ابو حاشية، وعلاء الشلبي مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة، ورائد أبو غربية مدير العلاقات العامة بالشرطة، وامين حمدان ممثل المحافظة.

وتقدموا بالشكر لكافة الطواقم بالمخيم التي ساهمت في تعقيم وترتيب الإجراءات المناسبة لعقد الصلح في ظل هذه الظروف التي نمر بها من انتشار فيروس كورونا من فرقة إسعاف ومتطوعي الدفاع المدني في مخيم الجلزون، وإدارة مدرسة جميل شحادة الثانوية ممثلة بمديرها محمود عليان.