المواطن محمد عايش ينتزع قرارًا بتثبيت حدود أرضه ببيت لحم

وطن: انتزع المواطن محمد يحيى عايش من قرية أرطاس جنوب بيت لحم، اليوم الاثنين، قرارًا بتثبيت أرضه في منطقة "خلة النحلة" قرب قرية واد رحال جنوبا.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية إن المواطن عايش انتزع قرارا من سلطات الاحتلال بتثبيت 100 دونم بشكل ثابت، في منطقة "خلة النحلة" مع تحويل باقي المساحة البالغة 200 دونم إلى لجنة "تثبيت حدود الطابو" الإسرائيلية.

وأشار بريجية إلى أن الاحتلال أعلن عن أرض المواطن عايش كأراضي دولة في العام 2004، وتثبيت الإعلان في العام 2016.

وقال المحامي علاء محاجنة إن انتزاع قرار تثبيت الملكية يعد انتصارا، ويجب انتهاج استراتيجية "تثبيت حدود كوشان طابو".