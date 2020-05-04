الشرطة: وصول 336 عائدًا للضفة الغربية

وطن: أعلنت الشرطة الفلسطينية مساء يوم الاثنين عن وصول 336 عائدا إلى الضفة الغربية قادمين من الأردن وذلك عبر معبر الكرامة.

وذكرت الشرطة في بيان لها أن هؤلاء المواطنين قدموا من دول مختلفة عبر الأردن وضمن الدفعة الثانية.

وأوضحت أنها أتمت متطلبات التسجيل والأوراق الثبوتية ومن ثم إجراء الفحوصات الطبية من قبل الطب الوقائي وإبلاغهم بالحجر المنزلي.

ولفتت الشرطة إلى أنه تم التنسيق مع شركة باصات شاهين لتأمينهم إلى مناطق سكناهم وكل حسب محافظته بالمجان.