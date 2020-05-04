صحة غزة: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا، و339 عينة نتائجها ظهرت سلبية

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن فحص 339 عينة مخبرية في الساعات الأخيرة، وجميع نتائجها كانت سلبية، بدون تسجيل أي إصابات.

وأوضح أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة أنهت الحجر الصحي لـ 205 من المستضافين الذين وصلوا غزة في الثالث عشر من الشهر الجاري بعد أن أتموا 21 يومًا في العزل، وإجراء الفحوصات المخبرية الأخيرة للإطمئنان على صحتهم.

وأشار إلى أنه يجري فحوصات مخبرية لـ 362 مستضافًا آخرين سيتمون إنهاء الحجر الصحي اليوم وغدًا.

ولفت القدرة، إلى أن الوزارة لا زالت تقدم العلاج لـ 5 حالات موجودة في مستشفى العزل من مصابين الفيروس، وإلى 3 حالات أخرى من المتعافين في مركز الحجر الصحي بمعبر رفح.

وذكر أن الطواقم الطبية تتابع منزليًا الحالات الـ 9 المتعافية التي غادرت الحجر إلى منازلهم، مشيرًا إلى أنهم بحالة مطمئنة ولم يطرأ أي تغيرات صحية على حالتهم.

وأكد الناطق باسم الصحة في غزة، على جملة الإجراءات المشددة لحماية القطاع والمجتمع، وعدم التراخي والاستهتار بحملة الإجراءات الوقائية، داعيًا المواطنين للالتزام بها وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

وأشار إلى ما تعانيه الوزارة من نقص حاد في كل مقومات عملها، مشيرًا إلى أن النقص في الأدوية وصل إلى 44%، والمستهلكات الطبية وصل إلى 29%، ولوازم المختبرات وبنوك الدم وصل فيها النقص إلى 56%.

وقال إن ما وصل إلى الوزارة بغزة من الوزارة في رام الله منذ بداية العام يمثل حتى اللحظة 5% من الاحتياج السنوي والبالغ 47 مليون دولار، أي ما يكفي لتغطية 18 يومًا من العمل في المرافق الصحية.

وطالب القدرة، المؤسسات الأممية والجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها الكاملة في رفع الحصار الإسرائيلي والإسراع في إنقاذ الوضع الصحي في قطاع غزة وتلبية الاحتياجات الملحة من الأدوية والمستهلكات الطبية وكميات كافية من مواد الفحص المخبري وأسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي.