ضبط 5 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بغزة

وطن: ضبطت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة في غزة الاثنين 5.5 أطنان من المواد الغذائية والتموينية والصحية منتهية الصلاحية.

وأعلنت وزارة الداخلية أن عمليات الضبط تمت خلال جولات تفتيش برفقة قسم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد على الأسواق ومخازن التجار ضمن مهام متابعة حالة المنتجات ومراقبة أسعار البيع والشراء منعاً لاستغلال المواطنين.

وقال مسؤول دائرة مباحث التموين المقدم أحمد قنيطة إنه تم ضبط 1.5 طن من شيبس البطاطس منتهي الصلاحية خلال جولةٍ في مخزن يعود لأحد التجار، بالإضافة لضبط " 2 طن" من المواد التموينية المختلفة لدى عدد من التجار بسبب تلاعب بالأوزان ورسوب كمية في الفحص المخبري.

وفي سياق متصل أوضح قنيطة أنه تم ضبط نحو "2" طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بالإضافة إلى ضبط مواد صحية ومواد تنظيف مخالفة ومنتهية الصلاحية خلال جولة ميدانية على مخازن تعود لتاجر آخر.