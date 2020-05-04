الشرطة تغلق 11 محلا تجاريا لمخالفتهم قانون الطوارئ بأريحا

وطن: أغلقت الشرطة في محافظة أريحا والأغوار بالضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين 11 محلا تجاريا لعدم التزامهم ومخالفتهم لقانون وأنظمة الطوارئ المعمول بها في المحافظة.

وذكرت الشرطة أن دوريات مركز شرطة مدينة أريحا نظمت العديد من الجولات التفقدية في المدينة وضواحيها للتأكد من ضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء المحافظ واوامر العمليات الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة.

وأضافت أن الشرطة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب المحلات المخالفة أصولا وإحالة الملفات إلى جهات الاختصاص.