استطلاع لـوطن: 61% لا يؤيدون قرار سلطة النقد بإعادة العمل بنظام الشيكات المعادة كما كان عليه قبل "كورونا"

وطن: أظهر استطلاع لشبكة وطن الإعلامية، أن غالبية المستطلعين لا يؤيدون قرار سلطة النقد بإعادة العمل بنظام الشيكات المعادة كما كان عليه قبل أزمة "كورونا" ابتداءً من 4-5-2020.

ونشرت وطن سؤالها الاستطلاعي على موقعها الإلكتروني "هل تؤيد قرار سلطة النقد إعادة العمل بنظام الشيكات المعادة كما كان عليه قبل أزمة "كورونا" ابتداءً من 4-5-2020؟"، حيث أجاب 39% بـنعم، فيما أجاب 61% بـلا.

ومنذ بداية أزمة كورونا وإعلان حالة الطوارئ، اتخذت سلطة النقد العديد من الاجراءات منها أنه "في حال عدم وجود رصيد للشيك المستحق خلال فترة كورونا، يتم اعتبار سبب الإعادة الظروف الطارئة على ان يتم التبليغ من خلال النظام تحت بند أسباب أخرى، ويعود العمل بالتعليمات السابقة حسب الأصول بعد زوال فترة الحد من التنقل".

لكن تلك القرارات تم استغلالها من بعض المقتدرين على تسديد مستحقات شيكاتهم، وقاموا بالامتناع عن تسديدها. وقد حذرت سلطة النقد بعض الافراد والتجار والشركات الذين استغلوا بعض المواطنين في هذه الظروف، وقاموا بشكل متعمد بالتوقف عن تسديد قيمة الشيكات بالرغم من توفر موارد مالية لديهم. مؤكدة وسيتم اتخاذ إجراءات استثنائية رادعة بحقهم.

وقالت سلطة النقد إن تعليماتها هدفت الى تنظيم آلية إرجاع الشيكات خلال فترة الطوارئ خاصة في ظل قرار حظر التنقل، وبما يضمن حفظ حقوق المواطنين في تحصيل أموالهم أثناء الأزمة وبعد انتهائها، باعتبار أن الشيكات أداة دفع، وأن الساحب ملزم قانونا بالوفاء بقيمة الشيكات في تاريخه، خاصة اذا كانت موارده المالية متوفرة ومستمرة.

وفي أواخر الشهر الماضي، عادت سلطة النقد عن قرارها، وأصدرت تعميما جديدا بإعادة العمل بنظام الشيكات المعادة كما قبل أزمة وباء كورونا المستجد اعتبارًا من تاريخ 4/5/2020.

وقالت النقد في بيان لها إنها مستمرة في تطبيق إجراءات الوقاية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، وإتخاذ كافة إجراءات الحماية والوقاية اللازمة للحفاظ على سلامة الموظفين والعملاء.