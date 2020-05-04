رواتب الموظفين العموميين ستصرف كاملة غدا

رام الله- وطن: اعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، ان رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان/ابريل الماضي سيتم صرفها كاملة غدا الثلاثاء.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن مجلس الوزراء وبالرغم الظروف الراهنة قرر عدم خصم أي مبالغ من رواتب الموظفين لهذا الشهر نظراً لحلول شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر السعيد، مشيرة إلى أن أي تغييرات فيما يخص الرواتب سيتم الإعلان عنها في حينه.

وتمنت الوزارة، الالتزام بتعليمات الوقاية والسلامة العامة الصادرة عن وزارة الصحة واجراءات سلطة النقد بالخصوص.