الاحتلال يقتحم مخيم قلنديا وكفر عقب

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، بأعداد كبيرة من جنود الاحتلال.

وأفاد شهو دعيان بأن عملية الاقتحام، التي شارك فيها عدد كبير من الجنود الراجلين، تبعها اقتحام مركبات للاحتلال للمخيم والبلدة، وتتمركز بشكل استفزازي هناك، وتقوم بفحص البطاقات الشخصية للمواطنين.

وأشار الشهود إلى أن موظفين من بلدية الاحتلال بالقدس اقتحموا الحي برفقة قوات الاحتلال، وقام الموظفون بتحرير مخالفات للمواطنين والمحال التجارية.

واندلعت مواجهات مع المواطنين الذين تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال للبلدة والمخيم وأطلق الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام تجاه المواطنين والمحال التجارية.