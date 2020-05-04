روسيا: تسجيل 10581 إصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين، عن تسجيل 10581 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة لترتفع بذلك الحصيلة إلى 145268 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1356 بزيادة 76 خلال يوم.

وتعكس هذه الأرقام بقاء معدل الإصابات اليومية على نفس المستوى تقريبا، مع ارتفاع الوفيات مقارنة مع يوم أمس الأحد، عندما تم تسجيل 10633 إصابة و58 حالة وفاة.

وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيان له أن 50,6% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أي أعراض لمرض كورونا.

وأضاف البيان أن إجمالي المتعافين ارتفع إلى 18095 شخصا، بزيادة 1456 شخصا عن اليوم الماضي.