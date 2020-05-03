اليونسكو تحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة تحت شعار "مكافحة الأخبار المضللة" حول فيروس كورونا

وطن: أحيت منظمة اليونسكو اليوم الأحد، اليوم العالمي لحرية الصحافة، تحت شعار "مكافحة الأخبار المضللة" المتعلقة بكوفيد-19.

وتحتفي مهنة المتاعب بيومها السنوي الذي يأتي هذا العام وسط أجواء استثنائية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا حول العالم.

وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق للثالث من مايو/ أيار من كل عام، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأخبار الكاذبة المتعلقة بفيروس كورونا بـ"وباء التضليل الخطير"، كما تحدثت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن دخول مهنة الصحافة مرحلة حاسمة.

وركزت اليونسكو في اليوم العالمي لحرية الصحافة، على موضوع "مزاولة الصحافة بدون خوف ولا محاباة" في ظل مشهد إعلامي يزداد تعقيدا، وفق ما ورد على الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وشددت المنظمة على ضرورة معالجة التضليل في سياق جائحة كوفيد-19.

وحذرت منظمة "برس أمبليم كامبين" المدافعة عن حرية الصحافة عن أسفها لوفاة نحو 55 شخصا من أفراد وسائل الإعلام في 23 دولة جراء كوفيد-19، خلال الشهرين الماضيين. ووفق المنظمة فإن الطواقم الإعلامية كثيرا ما تفتقر للوازم الحماية الضرورية لتغطية مستجدات الوباء.