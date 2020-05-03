إيطاليا تسجل أدنى حصيلة وفيات بكورونا منذ 10 مارس

وطن: سجلت إيطاليا اليوم الأحد أدنى حصيلة وفيات يومية جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ 10 مارس الماضي، برصد 174 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة مقابل 474 وفاة يوم أمس.

وأكدت هيئة الدفاع المدني الإيطالية أن عدد ضحايا الفيروس التاجي في البلاد بلغ بذلك 28884 حالة وفاة، أي ثاني أكبر حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

وشهد معدل الإصابات الجديدة بكورونا في إيطاليا انخفاضا ملموسا أيضا ووصل إلى 210717 إصابة، بتسجيل 1389 حالة جديدة في الساعات الـ24 الماضية مقابل 1900 يوم أمس.

ويفترض أن القفزة الحادة التي شهدتها حصيلة ضحايا كورونا في إيطاليا أمس ليست ناجمة عن تسارع وتيرة الوباء بل عن تسجيل مئات الوفيات التي حصلت سابقا في إقليم لومبارديا شمال البلاد ولم يتم إحصاؤها حتى الآونة الأخيرة.

ولا تزال هناك 100704 حالات نشطة لكورونا في إيطاليا الآن، بما في ذلك 1501 مريض في العناية المركزة، فيما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 81654 شخصا.

وخضع 1.457 مليون من مواطني إيطاليا الذين يبلغ عددهم الإجمالي نحو 60 مليونا لفحص كورونا.

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه الحكومة الإيطالية للشروع في تخفيف القيود الصارمة غير المسبوقة التي تم فرضها لكبح جماح العدوى.

المصدر: رويترز