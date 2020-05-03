الصحة المصرية: تسجيل 14 وفاة و272 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، جميعهم مصريون، ووفاة 14 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد اليوم الأحد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، مشيرا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 6465 حالة، من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 429 حالة وفاة.