رداً على سؤال وطن بمناسبة يوم الصحافة العالمي .. ملحم : قانون حق الحصول على المعلومات قيد الدراسة

رام الله – وطن: رداً على سؤال مراسل وطن في اليوم العالمي لحرية الصحافة، حول أسباب التأجيل المتكرر في إقرار قانون حق الحصول على المعلومات، باعتباره عمادا أساسيا للصحافة الحرة بما يوفر من معلومات ووثائق للصحفيين لتسهيل عملهم الاستقصائي، رد الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم قائلا : الحكومة ومنذ أن تولت مهامها وهي تدرس كل الملفات العالقة، ومن ضمنها قانون حق الحصول على المعلومات، وهو حق يجب أن تبادر الحكومة الى اقراره.

وأضاف خلال الايجاز الحكومي اليومي: يجب أن تسيج الحرية بالقوانين، لكن حرية الصحافة تؤخذ بجرئة النشر ولا بقوانين المطبوعات.

يذكر أنه ومنذ سنوات تطالب المؤسسات الصحفية والحقوقية بضرورة الإسراع في إقرار القانون، لما لذلك من اسهامات هامة في بناء مجتمع ديمقراطي يرسخ مبادىء الشفافية ومكافحة الفساد.

ويعد الثالث من أيار من كل عام موعد للاحتفال بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، وتقييم حرية الصحافة في العالم، وحماية وسائل الإعلام من التعدي على استقلالها، وتكريم الصحافيين الذين فقدوا حياتهم في ممارسة مهنتهم.



وجاء هذا اليوم بعد اعلانه رسميا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1993، على أثر توصية موجّهة إليها، واعتمدها اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو سنة 1991.

ويُتَّخذ هذا اليوم العالمي مناسبة لإعلام المواطنين في كل دول العالم بانتهاكات حرية الصحافة والتذكير بها وخصوصا في البلدان التي تمارَس الرقابة على المنشورات، وتُفرض عليها الغرامات، وتُغلَق دور النشر، بينما يلقى الصحافيون والمحررون والناشرون فيها ألوانا من المضايقات والاعتداءات والاعتقالات وحتى الاغتيال في العديد من الحالات.