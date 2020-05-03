شخصيات عربية قومية تدين استهداف الجيش المصري وتدعو لعودة العلاقات الأخوية بين مصر وسوريا

وطن: أدانت شخصية عربية قومية استهداف الجيش المصري، والتي كان أخرها العملية في "بئر العبد" والتي أدت لمقتل عدد من الضباط والعناصر في الجيش المصري.

وطالبت الشخصيات في بيان لها، وصل وطن، مصر بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية ، على اساس إنّ وحدة معسكر الأعداء ، تفرض وحدة الدول المستهدفة منه .

فيما يلي البيان:

بيان شعبي عربي لإدانة العمليات الإرهابيّة في مصر ، والمطالبة بعودة العلاقات الأخويّة الطبيعية بين مصروسورية :

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في اطار مخططات الأعداء ضد أمتنا العربية سعيا لتفتيتها وتجزئتها حتي تخلو المنطقه من أي قوة سوي الكيان الصهيوني ، تتعرض مصر إلى حملة إجراميّة إرهابيّة مدعومة من قبل القوى المعادية للأمّة العربية، على مؤسساتها الأمنيّة والعسكريّة، تستهدف زعزعة أمنها الوطني والقومي ، في إطار نفس المخططات والأهداف التي تعرضت لها أكثر من ساحة عربية لنشر الفوضى ، لتحقيق مشاريع وأحلام قذرة لإقامة إمبراطورية جديدة وتوسيع كيانات غاصبة على حساب الخريطة العربية ، باغتصاب أجزاء أخرى من الأراضي العربية .

إنّ تصاعد هذه الحملة كما تبيّن من العملية الإجرامية الأخيرة في "بئر العبد" وتطاول العصابات الإرهابيّة المسلحة على وحدات الجيش العربي المصري ، والتي أدت الى استشهاد العقيد أحمد صابر محمد علي ، ورفاقه من الضباط وضباط الصف والجنود ، ما هو إلّا دليل على أنّ مصر وجيشها تمثل هاجسا مخيفا في مخيلة الأعداء ، ورقما بالغ الأهمية في حسابات القوة العربية التي تتهيب منها تلك الدول والجهات .

ونحن إذ نشارك الشعب المصري الحزن والأسى باستشهاد هذه الكوكبة الطاهرة من الشهداء ، نستهجن وندين هذه العمليات الإرهابيّة ، ونرفض كل المخططات والمشاريع المعادية لمصر والأمة العربية ، نجد أنّ مواجهة هذه الحملة الإرهابيّة تتطلب مشاركة من قبل الجهات والأقطار العربية المستهدفة ، وأنّ هذا يدعونا إلى تجديد مطالبة القيادة المصرية بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية ، على اساس إنّ وحدة معسكر الأعداء ، تفرض وحدة الدول المستهدفة منه .

إنّ العمليات الارهابية في سيناء تقطع أنّ العدو الصهيوني لن يجنح للسلام وإنما يدير حربا بالوكالة لعصابات المرتزقة باسم الدين ضد الجيش العربي في مصر ، كون العدو يعلم جيدا أنه لاحرب بغير مصر ولاسلام بغير سوريا .

عاشت مصر .

عاشت سورية .

عاشت فلسطين .

عاشت عروبتنا .

المجد والخلود لشهداء مصر وامتنا العربية

الموقعين :

1- حسين الربيعي / كاتب وصحفي ناصري / بغداد العراق .

2- د. علي عسكر / قيادي في التنظيم الشعبي الناصري في لبنان

3- محمد محمود رفعت المحامي / رئيس حزب الوفاق القومي / مصر

4- فاضل عباس / قومي عربي ناصري / البحرين .

5- مباركة براهمي / شخصية قومية ناصرية توتس .

6- محمود مرعي / أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية .

7- صلاح الزعبي / نائب سابق/ الاردن

8- محمد علي السباهي / لواء متقاعد في الجيش العراقي وشخصية وطنية وقومية .

9- زيدان خلف النعيمي / امين عام التيار العربي في العراق .

10- حسين عبدالنبي البناء / ناشط سياسي/البحرين

11- محمد جاسم الدرازي/ناشط سياسي/البحرين .

12- اﻻستاذ بسام طه/ ناءب رءيس بلديه / لبنان

13- د ربيع صالح. ناشط سياسي/ لبنان

14- المحامي اﻻستاذ علي يزبك / لبنان

15- السيد حسين الفوعاني. ناشط سياسي/ لبنان

16- احمد العموري / ناصري بقاعي / لبنان

17- اﻻستاذ علي اتات/ ناصري/ لبنان .

18- د بﻻل حمدانيه / لبنان

19- د براهيم جودت/ لبنان

20- د لميس يحي/ لبنان

21- د رشا عسكر/ لبنان

22- حيدر الهاشمي / كاتب واديب / محافظة ذي قار / العراق .

23- اكرم الشيخ مقلد / قومي عربي ناصري/ بغداد العراق .

24- سعاد عباس الغريري/ متقاعدة/ بغداد العراق .

25- ميثم الزيدي / صحافي معتمد في الامم المتحدة / سويسرا

26- مروة الربيعي / صحافية معتمدة في الامم المتحدة / سويسرا .

27- عبد حسن المهداوي/ عضو اللجنة الشعبية العراقية لنصرة سورية والمقاومة / العراق .

28- حسن عبد حسن / اللجنة الشعبية العراقية لنصرة سورية والمقاومة / سورية .

29- صلاح جليل / التيار العربي في العراق .

30- مالك الحسيني / التيار العربي في العراق .

31- طالب فرحان جاسم الربيعي / كاتب وناشط / واسط / العراق .

32 - حسين جبار الشيخ محمد / كاتب وشاعر عروبي/ بغداد / العراق .

33 - الشيخ غازي الروضان / قومي وحدوي عروبي / بغداد العراق .

34 - علي جاسم حمودي / غضو منتدى الابداع العربي / بغداد العراق .

35 - هاشم علي حسن الموسوي/ قومي عروبي/ بغداد العراق .

36- عصام حنفي / رسام الكاريكاتير الصحفي / مصر .

37 - هشام لطفي / صحفي/ اللجنة الشعبية المصرية للتضامن مع الشعب السوري .

38 - أحمد حسن / الامين العام للحزب العربي الديمقراطي الناصري / مصر

39 - يسري السيد / ناب رئيس تحرير جريدة الجمهورية / مصر .

40 - فتحي خطاب / كاتب صحفي / مصر

41 - د . جمال زهران / الامين العام المساعد للتجمع العربي والاسلامي لدعم خيار المقاومة .

42 - تيسير شديفات / نائب سابق / الاردن .

43 - حازم العوران / نائب سابق / الاردن .

44- سميح خريس / الاردن .

45 - مندوب سلامه عبيدات/ قومي/ الاردن .

46 - جادالله ابو غزال/ قومي /الاردن

47 - جهاد محسن عبيدات/ قومي/ الأردن

48 - د امجد سلامه عبيدات/ قومي/ الأردن

49 - احمد موسى عبيدات/ قومي/ الأردن

50- محمود ملكاوي/ قومي/ الأردن

51- امجد حميدي عبيدات/ قومي/ الأردن

52- فراس عبيدات/ قومي/ الأردن

53- إدريس ابراهيم عبيدات/ قومي/ الاردن

54- محمد حمزه عبيدات/ قومي/ الأردن

55- سامح سلامه عبيدات/ قومي/ الاردن

56-؛فيصل حمزه عبيدات/ قومي/ الاردن

57-؛ضيف الله ابو غزال قومي/الاردن

58- عفيف سمارنه/ قومي/ الاردن

59- عماد ربايعه/ قومي/ الاردن

60- ايمن حميدي عبيدات/ قومي/ الاردن

- حسين ابو راس/ رئيس منتدى الفكر الاشتراكي/ اربد الاردن

62- سمير ابو طربوش/ الاردن

63-: شريف ابو الليل/ الاردن

64- تيسير ابو شومر/ الاردن

65 - ناديه حجاوي /الاردن

66_ الدكتور احمد العجلوني /الاردن

67- العميد المتقاعد ناجي الزعبي/ رئيس تجمع إعلاميون ومثقفون من اجل سوريا المقاومه إسناد/ الاردن

68- اللواء المتقاعد نعيم منصور/ جيش التحرير الفلسطيني/ الاردن

69-؛سامي السيد/ الاردن

70- حسن الغمري / الاردن

71- زياد نافع/ الاردن

72-؛سالم صويص/ مقرر لجنه دعم صمود الشعب الفلسطيني بنقابه المقاولين/ الأردنيين

73-:سلطان دقامسه / الاردن

74- محمود مصلح /الاردن

75- نضال ابو الرب/ الاردن

76- محمود ديباجه/ الاردن

77- عيسى شفيق الريحاني/ الاردن

78- م . فارس شديفات/ الاردن

79- شاكر زلوم/ الاردن

80- غاده غازي غريبه الاردن

81- نزيه الدبس/ الاردن

82- بثينه داغستاني/ الاردن

83- نائل تهتموني/ الاردن

84- الدكتور احمد العرموطي/ رئيس المنتدى العربي الناصري/ الاردن

85- م. تيسير الصغير/ المنتدى العربي الناصري/ الاردن

86- حازم العلي/ المنتدى العربي الناصري/ الاردن

87- باسل داود/ المنتدى العربي الناصري الاردن

88- الدكتور احمد القادري/ المنتدى العربي الناصري الاردن

89- مامون الشرع/ الاردن

90- محمد احمد عبيدات/ الاردن

91- سالم احمد عبيدات/ الاردن

92-:عواد الزعبي/ الاردن

93- يوسف حجازي/ الاردن

94- شوكت سعدون/ الاردن

95- جمعه السرحان /الاردن

96-؛هدى المستريحي/ الاردن

97- ابراهيم بطاينه /الاردن

98- كمال محمد ابو عيطه /وزير سابق / مصر .

99- محمد السيد عز الدين /سكرتير خاص جمال عبد الناصر بالمعاش / امين عام حزب الوفاق القومي/ مصر .

100- منير السيد حسن/ محام / امين حزب الوفاق القومي بمحافظة الدقهلية /مصر .

101- علي عبد المجيد حسن /امين حزب الوفاق القومي بسوهاج / مصر .

102- هشام احمد عزت / بالمعاش/ امين حزب الوفاق القومي بالشرقية / مصر .

103- جمال محمد طلحة / مدير عام بالمعاش / مصر .

104- محمد احمد الشريف /بالمعاش / مصر .

105- حمدي الدسوقي الفخراني / مهندس / أمانة حزب الوفاق القومي/ مصر .

106- ثروت احمد مراد ابو سعده / محام /عضو حزب الوفاق القومي/ مصر .

106- البير دانيال جريس / مهندس بالمعاش / عضو حزب الوفاق القومي/ مصر .

107 - علي عبد الفتاح حسن فرماوي / امين حزب الوفاق القومي بالجيزة /مصر .

108- مينا تادرس /مهندس عضو حزب الوفاق القومي/ مصر

109- محمد الرداعي/ شخصية قومية ناصرية/ اليمن

110- محمد ولد فال / شخصية قومية ناصرية/موريتانيا

111- د عبد الرحيم سويسه/ شخصية قومية ناصرية/ فلسطين

112- فاديا خالد/ مواطنة سورية فلسطينية/ سورية.

113- زهير حمدي/ الأمين العام للتيار الشعبي/ تونس

114- محسن النابتي/ الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي/تونس

115- صلاح الداودي/شبكة باب المغاربة/تونس

و116- فاء الدريدي/جمعية النهوض بالمرأة العربية/ تونس

117- نبيه ضيف الله الروسان/ ناصري/ الاردن

118- سوسن الشيباني/ مدرسة/ اللاذقية سورية

119- همام العبدي/ محامي / سورية

120- معن الحريري/ قومي عربي/ حلب سورية

121- د فراس شبول / علوم سياسية / سورية

122- د حمزة عبد / اكاديمي/ سورية

123- مهندس صلاح بسيوني/

قيادي في التنظيم الشعبي الناصري / لبنان

124- مصباح الزين / عضو لجنه مركزيه في التنظيم الشعبي الناصري. / لبنان