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طولكرم: إتلاف 360 كيلوغراما من لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك

03.05.2020 04:12 PM
طولكرم: إتلاف 360 كيلوغراما من لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك

وطن: أتلفت طواقم حماية المستهلك التابعة لمديرية الاقتصاد الوطني في طولكرم، اليوم الأحد، 360 كيلوغراما من لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك.

وقال مدير دائرة حماية المستهلك بسام فريج، إنه تم ضبط الكمية خلال تنفيذ الطواقم الرقابية لجولة تفتيشية مشتركة مع دائرة الزراعة والضابطة الجمركية على أسواق المحافظة، للتأكد من صلاحية المواد الغذائية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وبعد المعاينة والفحص أقر الاتلاف على الفور، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي.

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