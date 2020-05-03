حزب الشعب يوجه التحية للصحفيين ويطالب بضمان حرية الصحافة وحماية العاملين فيها





وطن: طالب حزب الشعب الفلسطيني الهيئات الدولية بالتدخل من أجل وضع حدَ للممارسات العدوانية والانتهاكات الإسرائيلية ضد حرية الصحافة والعاملين فيها في فلسطين، وخاصة الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيين الفلسطينيين.

كما طالب الحزب السلطة الوطنية الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة، بوقف أية انتهاكات أو مساس بحرية الصحافة ووسائل الإعلام والعاملين فيها كافة، والالتزام بمبادئ ومعايير حرية التعبير والعمل الصحفي.

وقال حزب الشعب في بيان صدر عنه، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، ان العاملين في الصحافة ووسائل الاعلام الأخرى في فلسطين، يدفعون ثمناَ باهظاَ خلال عملهم الدؤوب في تغطية الاحداث بالكلمة والصورة والصوت، وذلك جراء الانتهاكات المختلفة التي يتعرضون لها من عدة أطراف في الأراضي الفلسطينية كافة، وخاصة من قبل الاحتلال الاسرائيلي الذي يستهدف بشكل ممنهج كل وسائل الاعلام منذ الاحتلال عام 1967.

وأضاف البيان، يقول: إن حزب الشعب وفي الوقت الذي يجدد فيه موقفه الداعي إلى وقف وتحريم أية انتهاكات أو مساس بحرية الصحافة ووسائل الإعلام والعاملين فيها، وضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي واحترام وحماية العاملين فيه، فإنه يطالب بالاتي:

1- مطالبة الهيئات الدولية والحقوقية بالتدخل الفوري لوضع حد نهائي للممارسات العدوانية والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ضد حرية الصحافة والعاملين فيها وحرية الرأي والتعبير في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها انتهاكات منع العمل وحق الحصول على المعلومات والاعتداءات الجسدية وعلى الصحفيين واعتقالهم، ومنع العديد منهم من السفر والتنقل ومصادرة وإتلاف المعدات وإغلاق وسائل اعلام واستهداف بعضها خلال العمليات العسكرية.

2- التدخل من أجل إطلاق سراح جميع الصحفيين الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ودعوة منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي لتحمل مسؤولياتهما في متابعة أوضاعهم وفقاَ للقوانين والمعاهدات الدولية.

3- دعوة الجهات المسؤولة في السلطة الوطنية الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة، لاتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تعزيز كامل الحريات المدنية والسياسية في فلسطين، وفي مقدمتها ضمانات حرية الرأي والتعبير والصحافة وحق الحصول على المعلومات، والوقوف على مسافة واحدة من كل وسائل الإعلام والعاملين فيها، وتوفير كل ضمانات بيئة العمل الصحفي الملائمة.

4- تعديل وتطوير التشريعات والقوانين الوطنية الناظمة لحرية الصحافة وعملها، بما يتوافق تماما مع المواثيق والمعايير الدولية، بما في ذلك سرعة تعديل قانون "الجرائم الالكترونية"، وإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات بعد انتهاء فترة الطوارئ، ووقف الحجب على المواقع الالكترونية.

5- العمل تعزيز أداء وسائل الإعلام لتكون أكثر استجابة لإعتبارات المساواة وعدم التمييز على أساس النوع الاجتماعي، وأكثر إتاحة للشباب وذوي الاحتياجات الخاصة ولهموم الفئات الشعبية والمهمشة.

ووجه حزب الشعب تحياته الحارة للصحفيين في فلسطين والعالم، وأعرب عن تقديره لهم وللصحافة ووسائل الاعلام الملتزمة بالمهنية وحرية الصحافة ورسالتها السامية.