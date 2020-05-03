المرصد وجمعية نجوم الأمل يطالبان بضرورة مراجعة الخطط والتدخلات الحكومية أثناء فترة الطوارئ

وطن: أوصى مرصد السياسات وجمعية نجوم الأمل، بضرورة مراجعة الخطط والتدخلات الحكومية أثناء فترة الطوارئ، وتحديداً خطة الاستجابة السريعة للقطاع الاجتماعي لتضمين الخطة تدخلات واضحة تحمي حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

جاء ذلك في ورقة موقف جديدة صادرة عن مرصد السياسات وجمعية نجوم الأمل بعنوان: الاستجابة الرسمية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة.

وتطالب وزارة العمل باتخاذ الإجراءات الفورية التي من شأنها وقف الانتهاكات من قبل أصحاب العمل ضد العاملات ذوات الإعاقة، وتعويضهن عن أي أجر أو خسارة ناتجة عن فترة الطوارئ، بما في ذلك العاملات لحسابهن، واللواتي يعانين من خسائر اقتصادية دون وجود أي جهة رسمية تعمل لمساعدتهن.

وهذه ورقة الموقف كما وصلت وطن:

ورقة موقف جديدة صادرة عن مرصد السياسات وجمعية نجوم الأمل بعنوان:

الاستجابة الرسمية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة

نشرت ورقة موقف جديدة صادرة عن مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) وجمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة ورقة موقف بعنوان " الاستجابة الرسمية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة"، والتي تخص النساء ذوات الإعاقة في فلسطين، خلال أزمة تفشي فايروس كورونا في فلسطين.

تتحدث الورقة عن الإطار القانوني للحماية الاجتماعية المفقودة في فلسطين، وذلك استنادً للقوانين الدولية وما نصت عليه المعاهدات، وتستعرض الورقة برامج المساعدات المالية وغياب نظام للضمان الاجتماعي في فلسطين، وكيف يؤثر هذا جميعه على حقوق الفئات المهمشة التي تندرج تحت سقفها النساء ذوات الإعاقة، وكيف لم تستهدف خطة وزارة التنمية الاجتماعية بخطة استجابتها السريعة من هم خارج إطار استهداف الوزارة أو متلقي الخدمة.

يوصي كل من المرصد وجمعية نجوم الأمل في هذه الورقة على أنه:

ضرورة مراجعة الخطط والتدخلات الحكومية أثناء فترة الطوارئ، وتحديداً خطة الاستجابة السريعة للقطاع الاجتماعي لتضمين الخطة تدخلات واضحة تحمي حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في معيشة كريمة، من خلال توفير مصادر الدخل، ومساعدات نقدية وعينية، وتوفير الدواء والمستلزمات الطبية، وإمكانيات الوصول للخدمات الصحية والنفسية، من خلال التواصل المباشر معهن لضمان خصوصية وسرية وكرامة هؤلاء النساء والفتيات.

تخصيص آلية وصول واضحة وموائمة للأشخاص ذوي الإعاقة وبضمنهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة لتقديم شكوى، والحصول على استجابة من قبل الوزارة بخصوص الاحتياجات المطلوبة. كذلك الطلب من الباحثين/ات الاجتماعيين/ات للوزارة وضع الأشخاص ذوي الإعاقة وخصوصاً النساء ذوات الإعاقة على أولويات الزيارة والبحث الاجتماعي الموجه للاستهداف.

تطالب وزارة العمل باتخاذ الإجراءات الفورية التي من شأنها وقف الانتهاكات من قبل أصحاب العمل ضد العاملات ذوات الإعاقة، وتعويضهن عن أي أجر أو خسارة ناتجة عن فترة الطوارئ، بما في ذلك العاملات لحسابهن، واللواتي يعانين من خسائر اقتصادية دون وجود أي جهة رسمية تعمل لمساعدتهن.

التأكيد على ضرورة مشاركة المؤسسات الممثلة والعاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، والائتلافات ذات الاختصاص، وتحديداً المؤسسات الممثلة والعاملة مع النساء ذوات الإعاقة في صياغة وتطوير خطط وتدخلات الطوارئ لضمان شمول الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم ومطالبهم بشكل واضح وصريح.

التأكيد على ضرورة تعزيز منظومة التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي والإعاقة، وتطوير آليات الاستجابة للحماية من العنف كجزء من الجهود المبذولة للاستجابة لحالة الطوارئ السائدة، وضمان توافر التمويل اللازم لدعم هذه الخدمات مع توسيع نطاقها ومواءمتها للنساء والفتيات ذوات الإعاقة.

تأتي هذه الورقة استكمالاً لورقة موقف أولى كانت قد نشرت في مطلع الأسبوع المنصرم بعنوان " تدهور أوضاع النساء والفتيات ذوات الإعاقة في ظل حالة الطوارئ".

ومن الجدير بالذكر أن جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة هي مؤسسة فاعلة ومختصة في إطار العمل مع الفتيات ذوات الإعاقة وبما يتعلق بقضاياهم المختلفة، ومرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية هي مؤسسة بحثية تسعى لإنتاج معرفي يحقق عدالة اجتماعية على المستوى الفلسطيني والإقليمي.