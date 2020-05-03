تسجيل 7 حالات جديدة بـ كورونا بين فلسطينيي الداخل

وطن: أعلنت الهيئة العربية للطوارئ، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" في البلدات الفلسطينية داخل أراضي الـ48، بلغ 991 مصابا، بدون المدن المختلطة.

وأوضحت الهيئة أن عدد المصابين في دير الأسد ارتفع بحالة واحدة ليصل 148، كما سجل ارتفاع في حورة بـ4 حالات ليبلغ المجمل 103، في حين سجلت حالتين جديدتين في مجد الكروم ليبلغ مجمل عدد المصابين 19.

وبقي عدد الإصابات في أم الفحم 79، ورهط 57، والطيبة 49، وجسر الزرقاء 43، والبعنة 34 ودبورية 32، دون تسجيل أي حالات جديدة.

أما من حيث كثافة تفشي الكورونا، فيبقى معدل الإصابة في دير الأسد الأعلى لتبلغ 1190 حالة لكل 100 ألف، تليها حورة 606، والبعنة بـ406 حالات لكل 100 ألف، وثم دبورية 307، وجسر الزرقاء 292، بعدها البقيعة 256 حالة لكل 100 ألف