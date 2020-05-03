الاحتلال يعتقل 12 مواطنا غالبيتهم من القدس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، 12 مواطناً من القدس وبلدة عزون في قلقيلية.

وقال نادي الأسير في بيان له، إن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة مواطنين من بلدة العيساوية ومن البلدة القديمة في القدس وهم: وليد داود عليان، وآدم كايد محمود، وقصي عبد عليان، ومعتصم حمزة عبيد، وتامر محمود، وسامر أحمد عبيد، ومحمد المصري وجميعهم من العيساوية، بالإضافة إلى مصعب أبو غزالة، وأحمد الجولاني من البلدة القديمة.

ومن بلدة عزون قضاء قلقيلية اعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين وهم: الأسير السابق محمد علي رضوان (27 عاماً)، وأكرم تيسير منصور (18 عاماً)، ومنصور عاصم سليم (21 عاماً).