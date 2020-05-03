بدء عودة الدفعة الأولى من العالقين في الأردن عبر معبر الكرامة

رام الله- وطن: بدأ منذ ساعات صباح اليوم الاحد، وصول الدفعة الأولى من المواطنين الفلسطينيين العالقين في الأردن، إلى أريحا عبر معبر الكرامة.

وقال مدير شرطة معبر الكرامة العقيد مصطفى دوابشة، إن الدفعة الاولى (500) مواطن، بدأت بالوصول إلى استراحة الكرامة.

وأضاف أن الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة باشرت باجراء الفحوصات اللازمة للواصلين للتأكد من عدم اصابتهم بفيروسي "كورونا" قبل نقلهم إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً، في محافظاتهم.

وأشار إلى أن المعبر سيعمل خلال الأيام المقبلة من أجل استكمال استقبال نحو 2000 عالق على دفعات، فيما ستتواصل الجهود حتى عودة كافة العالقين خلال الفترة المقبلة.