الاحتلال يعتقل 7 شبان من العيسوية

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، سبعة شبان بينهم أسير محرر، من بلدة العيسوية في القدس.

وأفادت مصادر محلية في العيسوية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة احياء في بلدة العيسوية، وداهمت عدة منازل بعد أن فجرت ابوابها الخارجية وفتشتها وعاثت فيها خرابا.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت: الاسير المحرر وليد داود عليان، وادم كايد محمود، وقصي عبد عليان، ومعتصم حمزه عبيد، وتامر محمود، وسامر أحمد عبيد، ومحمد المصري، كما سلمت الشاب اكرم مصطفى، بلاغا لمراجعة مخابراتها.