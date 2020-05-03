بعد إغلاقٍ استمرَ لأسابيع ... معبر الكرامة يستقبل العالقين القادمين من الجانب الأردني

وطن: بدأت الطواقم العاملة في معبر الكرامة صباح اليوم الاحد الاستعداد لاستقبال اول مجموعة من المواطنين العالقين في الاردن منذ اغلاق المعابر نتيجة جائحة كورونا .

وبحسب الترتيبات التي اعلنت عنها الجهات الرسمية سيتم بدء دخول العالقين الفلسطينيين صباح اليوم بقدرة فحص واستيعاب تصل إلى 500 مواطن عالق لكل يوم".

و كان رئيس الوزراء محمد اشتية قال في وقت سابقٍ أنه يجري الترتيب لعودة ألف و600 عالق في الأردن. ،كما أوضحت الخارجية أنه سيتم إجراء الفحوصات اللازمة لهم قبل انتقالهم لمحافظاتهم.

وأغلقت الحدود الفلسطينية الأردنية منذ إعلان حالة الطوارئ قبل نحو شهر، لمواجهة جائحة فيروس "كورونا".