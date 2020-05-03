الضابطة الجمركية : تتلف اكثر من " 1000" كيلو من المواد التموينية منتهية الصلاحية ، وتضبط "800" اسطوانة غاز مجهولة المصدر

وطن: وطن للانباء : تعامل جهاز الضابطة الجمركية مع " 29 " قضية خلال " 72 " ساعة الماضية، وجاءت مفصلة كالآتي:

في نابلس تم ضبط 165 كيلو مواد تموينية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، وتم اتلافها.

-في الخليل تم ضبط 800 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، وتم اتلافها.

- في سلفيت تم ضبط مواد تموينية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، وتم واتلافها.

- في طولكرم تم ضبط 127 كيلو مواد تموينية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، وتم اتلافها.

- في الخليل تم ضبط 32 مكعب ألعاب نارية ممنوعة من التداول، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.

- في رام الله تم ضبط 800 اسطوانة غاز مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفلسطينية، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.

- في الخليل تم ضبط 111 قلم تزوير تاريخ صلاحية و8 علب حبر ممنوع من التداول، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وفيما يتعلق بالتعاون مع جهة الاختصاص في وزارة الزراعة، كانت على النحو الآتي:

- في نابلس تم ضبط 30 كرتونة تمر مقيدة، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.

- في رام الله تم ضبط 420 كيلو دجاج لاحم منقول بسيارة غير مبردة، أيضاً تم ضبط 1100 طير دجاج حي بدون تصريح نقل زراعي، كذلك تم ضبط 4 عجول مجهولة المصدر وبدون تصريح نقل زراعي، وتم التحفظ على المضبوطات لحين استكمال الإجراءات القانونية.

- في قلقيلية تم ضبط 120 كيلو لحوم مجمدة مجهولة المصدر، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.

- في اريحا تم ضبط 60 كرتونة عنب بدون تصريح نقل زراعي، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.

- في الخليل تم ضبط 2700 كيلو خضار بدون تصريح نقل زراعي، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.