التعليم في زمن الكورونا: ظاهرة تستحق الدراسة – الدافعية المرتفعة لدى المعلمين للالتحاق بالدورات التدريبة عن بعد

كتب: أ‌. حلمي رؤوف حمدان*

من خلال اطلاعي وملامستي للميدان التربوي يوميا، تصلني المئات من الرسائل عبر الفيس بوك والواتس عدا عن الاتصالات المباشرة من المعلمات والمعلمين الذين يسألون عن موعد الدورة القادمة، حيث ينتظرون على أحر من الجمر موعد الإعلان عن الدورات، وما أن يتم ذلك وخلال وقت قصير جدا تطرد أعداد المسجلين ارتفاعا لم أشهده في حياتي التربوية في تسابقهم على التسجيل والاستفادة من هذه الدورات واللقاءات والندوات.

ان ذلك ملاحظ وبصورة جليّة أن لدى المعلمات والمعلمين دافعية مرتفعة في موضوع الالتحاق بالدورات التدريبية عن بعد، سواء تلك التي يعلن عنها وينفذها الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، أو تلك التي يعلن عنها معلمين مبادرين من خلال مواقع استحدثوها خلال أزمة الكورونا، سواء التدريبية منها، أو اللقاءات والندوات التفاعلية والتي يتم من خلالها استضافة خبراء وتربويين محليين ودوليين، كما هو الحال في ملتقى معلمي العلوم الالكتروني.

ان ذلك يحدث كما تعلمون في ظروف تحكمها حالة من التوتر والضغط النفسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني اليوم، وهذا بحد ذاته يشكل دافعا لكل المهتمين بالشأن التربوي للقيام بدراسات وأبحاث علمية تفسر وتقف على هذه الظاهرة الإيجابية بل التي يمكن وصفها بالرائعة، حيث من المتعارف عليه في الميدان التربوي أن المعلمين بشكل عام لا يرغبون بالالتحاق بالدورات التدريبية التي يتم اختيارهم للمشاركة بها، وهذا نسبي يعتمد على عدة عوامل منها الشخصية والذاتية، وأخرى تتعلق بمتطلبات المهنة التعليمية.

إن أهم ما يفسر هذه الظاهرة الإيجابية هو الحاجة الملحة في هذه الظروف والتي وجد المعلم نفسه بحاجة الى تعلم مهارات في استخدام وتوظيف التكنولوجيا والتعليم عن بعد في عملية التعليم والتعلّم، بالإضافة الى شعورهم بأهمية استمرار التواصل مع الطلبة في العلمية التربوية، ولإدراكهم لأهمية ذلك، ولدورهم التربوي الهام، وهذا ان دل على شيء فانه يدل على مدى انتماء المعلم لمدرسته ولطلبته ولمجتمعه، ويؤكد من جديد أن المعلم هو الجندي المجهول الذي يعمل ليلا نهارا في خدمة شعبة وتعليمه وتربيته للأجيال، وبهذا ترفع له القبعات والتحيات.

عادة يتم التخطيط للتدريب وتطوير المهارات والقدرات من خلال عملية متسلسلة ومتواصلة تبدأ بتحديد الاحتياجات والكفايات التي يجب أن يمتلكها ويتقنها المعلم، والتي تراعي معايير كثيرة أهمها معايير المعلم الفاعل والمدرسة الفاعلة، وهذه العملية التي تتم في برامج وزارة التربية والتعليم وخاصة البرامج التي ينفذها المعهد الوطني للتدريب التربوي، والتي لها مردودها التربوي الإيجابي والذي أثبت من خلال عديد الدراسات التربوية والأبحاث العلمية التي نفذت على تلك البرامج.

ولكن يبقى التساؤل المطروح والذي فعلا يحتاج الى دراسات علمية، أنه ورغم كل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني ومن ضمنه المعلم، ما زالت دافعية المعلمين ترتفع في طلب تدريبات لتطوير مهاراتهم وقدراتهم في استخدام التعليم الالكتروني وتوظيفه لخدمة العلمية التعليمية التعلّمية في ظرف الطوارئ هذا الذي نعيشه، وهذه دعوة لكل الباحثين والتربويين الى ضرورة الالتفات الى هذه الظاهرة والعمل على دراستها وتقييمها.

* خبير في التعليم والتدريب الالكتروني

مشرف ومدرب بالمعهد الوطني للتدريب التربوي