وزارة الداخلية توضح: ما حدث مع مراسل "وطن" لم يكن مقصوداً وسوء تقدير لدى بعض عناصر الأمن

رام الله-وطن: في ردها على البيان الذي أصدرته وطن، استنكاراً لاعتداء شرطيين على مراسلها، الزميل نزار حبش، أمام مقر رئاسة الوزراء، أوضحت وزارة الداخلية أن "ما حصل لم يكن مقصوداً تجاه الصحفي وانه نتج عن سوء تقدير لدى بعض عناصر الامن".

وعبّرت الداخلية، ليلة السبت/الأحد، عن احترامها للصحفي والمؤسسة التي يعمل بها.

وأشادت الداخلية بالأسرة الصحفية والإعلامية، لعملها بنزاهة وشفافية في نشر الحقائق والمعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية المعتمدة، ومواجهة الشائعات والادعاءات المغرضة والتصدي لها، في ظل هذه الجائحة.

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وفيما يلي نص البيان كاملاً كما وصل وطن:

استكمالا لمتابعة وزارة الداخلية لما حدث اليوم من احتكاك بين بعض عناصر من الشرطة الفلسطينية والصحفي نزار حبش الذي يعمل لدى وكالة وطن للانباء ورفضا لأي تصرف من شأنه تعطيل عمل أي صحفي فلسطيني فإن وزارة الداخلية وانطلاقا من مسؤليتها الكاملة في حفظ الأمن والنظام العام تؤكد على حق كل مواطن في حرية الرأي والتعبير وتوضح ان ما حصل لم يكن مقصوداً تجاه الصحفي وانه نتج عن سوء تقدير لدى بعض عناصر الامن لذلك فان الوزارة تعبر عن احترامها للصحفي وللمؤسسة التي يعمل بها.

وتؤكد وزارة الداخلية أن الأسرة الصحفية والإعلامية كانت على قدر المسؤولية في دعمها المستمر لجهود الحكومة للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، والتزامها المهني بتوعية المواطنين والمقيمين بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية في هذا الظرف الاستثنائي، وتعاملها بنزاهة وشفافية في نشر الحقائق والمعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية المعتمدة، ومواجهة الشائعات والادعاءات المغرضة والتصدي لها.

كما تؤكد وزارة الداخلية أن ازمة كورونا وحدت كما كل الأزمات شعبنا الفلسطيني بكافة أطيافه في مواجهة التحدي والتهديد الوجودي، وكان للصحافة الفلسطينية بكل اشكالها دور بارز في نقل المعلومة وطمأنة الشارع والتصدي للرواية الإسرائيلية المستندة على شائعات تهدف لزعزعة الجبهة الداخلية الفلسطينية، ما حولها لمصدر المعلومات الأول للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، في الضفة الغربية بما فيها القدس العاصمة وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948 ومخيمات اللجوء ودول المنافي والشتات.

وفي الختام نقول وفق الله الجميع لما فيه خيرِ وصالح وطننا الغالي، وأعاد هذه الأيام الفضيلة والمباركة على أمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع بالأمن والسلام والصحة والسعادة والرخاء.