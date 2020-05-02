"وطن" تستنكر الاعتداء على مراسلها الزميل نزار حبش خلال الإيجاز الصحفي.. وتطالب بمحاسبة المعتدين

رام الله – وطن: تُعبّر إدارة شبكة وطن الإعلامية عن استنكارها وشجبها الكامل، للاعتداء الذي تعرض له مراسلها الصحفي نزار حبش على أيدي رجال الأمن أمام مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله مساء اليوم.

وترى شبكة وطن الإعلامية أن ما تعرض له الزميل حبش، من اعتداء لفظي وجسدي، يُمثل اعتداءً سافراً على العمل الصحفي الحر، وإعاقةً للمهام الصحفية، مشددة على ضرورة حماية الصحفيين من قبل رجال الأمن وليس الاعتداء عليهم.

وتوضح شبكة وطن الإعلامية أنه وأثناء الإيجاز اليومي للناطق باسم الحكومة، وفي حوالي الساعة 5:20، توجه مُقعد من أصحاب الهمم العالية، إلى مقر رئاسة الوزراء لإعلاء صوته ضد التهميش الذي تعاني منه هذه الفئة وخصوصاً في ظل انتشار وباء كورونا، فقام الزميل حبش، انطلاقاً من دوره المهني، بمحاولة التوجه اليه لنقل رسالته ومعاناته للرأي العام، لكن رجال الأمن وباللباس الشرطي بدأوا بالصراخ على مراسل وطن مطالبينه بوقف التصوير، ثم قام أحد العناصر بشد هاتفه النقال نحو الأسفل لمنعه من التصوير، في حين قام عنصر آخر بدفعه من منطقة الصدر بطريقة فظّة.

وتؤكد شبكة وطن الإعلامية أن نفس العنصر الذي قام بدفع مراسل وطن قام بالصراخ عليه قائلا: "ممنوع تصور وممنوع تتواجد في هاي المنطقة وممنوع تيجي مرة أخرى لتغطية المؤتمر"!

وللمفارقة، فقد جاء الاعتداء على الزميل حبش، وعدسته الحرّة، على بعد أمتار من مؤتمر الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، وقبل يوم واحد من "يوم الصحافة العالمي"، الذي يذكّر العالم بأهمية "مزاولة الصحافة من دون خوف" حيت كان الناطق باسم الحكومة يستبق المناسبة، ويهنىء الصحفيين على الهواء مباشرة بهذا اليوم! داعياً بالرحمة لشهداء السلطة الرابعة الذين قضوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وإذ تستنكر "وطن" الاعتداء الفظ على الزميل حبش، والتهجم عليه بهذه الطريقة، نطالب الحكومة الالتزام بعدم إعاقة العمل الصحفي والتغطية الصحفية الحرة التي يجب الحرص على حمايتها واحترامها، التزاماً بمبدأ الحريّات الصحفية التي لا تكل الحكومة من التأكيد عليها في كل مناسبة، كما نطالب السلطة التنفذية، بضرورة تقدير جهود الزملاء الصحفيين جميعهم، بدل قمعهم، لإن الاعتداء على الصحفي بمثابة اعتداء على الحقيقة.

وبناء على ما سبق، تُطالب شبكة وطن الإعلامية الحكومة بمحاسبة مرتكبي الاعتداء بكل حزم، صوناً للحريات الصحفية، وحماية للصحفيين من جميع أشكال الانتهاكات.

كما تطالب شبكة وطن الإعلامية نقابة الصحفيين بموقف فاعل، تجاه قضية الاعتداء على مراسلنا، بما يرقى لمستوى الحدث، وعدم تكراره مستقبلاً ضد أي من زملاء المهنة.