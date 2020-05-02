الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة وخان يونس

وطن: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، نيران رشاشاتها الثقيلة على الصيادين قبالة بحر مدينة غزة، وقنابل الغاز المسيل للدموع على المزارعين وأراض زراعية شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

كما فتحت قوات الاحتلال المتمركزة خلف السياج الحدودي شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس نيران أسلحتها الرشاشة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على مجموعة من المزارعين والأراضي الزراعية شرق البلدة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المزارعين، الذين اضطروا لمغادرة أراضيهم.

وتتعمد قوات الاحتلال يوميا استهداف المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها، إضافة إلى التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة.