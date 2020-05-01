وطن: أعلنت وزيرة الصحة، د. مي كيلة، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين.

وقالت كيلة خلال الإيجاز الصحفي اليوم الجمعة، إن الإصابات موزعة: 8 في بيت لقيا، واحدة داخل خربثا المصباح، والعاشرة في عناتا.

وأعلنت عن تعافي 3 حالات (حالة في نابلس وحالتان في القدس)، وحالة انتكاسة في بيت لقيا، ما يرفع حصيلة الاصابات الى 517، والتعافي الى 102.

وأشارت إلى أن الإصابات الـ8 في بيت لقيا لمخالطين لعامل كان يعمل في مصنع عطاروت هم (أمه وزوجته وأطفاله الثلاث، وشقيقيه وشقيقته)، أما المصاب من خربثا المصباح مخالط عن طريق والده المصاب وهو أيضا عامل داخل أراضي الـ48، وكذلك حال المصابة في عناتا وهي مخالطة لزوجها وهو عامل في أراضي الـ48.

وقالت كيلة إن عدد الحالات النشطة التي لا تزال مصابة يبلغ 411 حالة، بينها 258 حالة في القدس بنسبة 63% من الإصابات، و149 في المحافظات الشمالية بنسبة 36%، و5 في المحافظات الجنوبية بنسبة 1%.