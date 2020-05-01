40 ألف عامل يتوجهون لعملهم داخل الخط الأخضر الأسبوع المقبل ضمن شروط

رام الله - وطن: قال الناطق باسم وزارة العمل رامي مهداوي، إن "40 ألف عامل فلسطيني، يتوجهون إلى عملهم في الداخل يومي الأحد والاثنين المقبلين ضمن شروط محددة".

وأضاف مهداوي أن العمال الذين نشرت أسماؤهم عبر موقع وزارة العمل سيتوجهون يومي الأحد والاثنين، من خلال تصاريح الكترونية صالحة لمدة يوم واحد عبر حواجز "نعلين، وقلنديا، ووادي الخليل "ميتار"، وترقوميا، والجبع، والزيتونة، وقلقيلية، والطيبة، والجلمة، والريحان".

وأشار مهداوي إلى أنه سيسمح للعمال بالدخول إلى داخل الخط الأخضر كل في يومه حسب القوائم المنشورة ما بين الساعة الثالثة والنصف صباحا، حتى الثانية عشرة ظهرا، حيث سيسمح بدخول 500 عامل كل ساعة.

وأكد أن هؤلاء العمال أغلبهم ممن يعملون في قطاع البناء.

وتابع مهداوي: "يجب على العمال الالتزام بالمبيت في أماكن عملهم حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وهناك تعهدات من المشغلين الإسرائيليين بتوفير أماكن مبيت لائقة لهم، وفي حال لم يكن هناك التزام سيعود العمال، إضافة إلى أن المشغل الإسرائيلي سيكون مسؤولا عن توفير وسيلة نقل آمنة لهم بعد الحاجز حتى لا يحصل تزاحم".

ولفت إلى أن الوزارة طالبت بتوفير تأمينات صحية وعلاج للعمال داخل الخط الأخضر، وأن يتم إرسال أي عامل تظهر عليه أعراض المرض، إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى عن المنشأة التي يعمل بها.

وشدد مهداوي على ضرورة التزام العمال بارتداء القفازات والكمامات، والحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين، من أجل حماية أنفسهم، كما سيتم ترتيب عودة العمال قبل عيد الفطر في مواعيد محددة بشكل منظم وجماعي وبحافلات مخصصة ومعقمة.

يشار إلى أن 98 ألف عامل، يعملون في الداخل في قطاعات مختلفة، تتركز غالبيتها في قطاع البناء.