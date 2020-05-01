كورونا يقتل أكثر من 233 ألفا حول العالم

وطن: بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19"، حتى مساء الخميس، أن الفيروس أودى بحياة 233,468 شخصاً في دول العالم، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم 3 مليون و 297 ألف و191 شخصاً، تعافى منهم نحو مليون و36 ألف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية، فقد أعلنت 18 دولة عن وفاة 42 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 3,941 إصابة جديدة مؤكدة، بينهم جزر القمر التي اكتشفت فيها اول حالة اصابة مؤكدة، وذلك بتراجع طفيف عن حصيلة وفيات الأربعاء التي كانت 51 وفاة، وزيادة عن حصيلة إصابات اليوم الماضي التي سجلت 3,715 إصابة جديدة في 16 دولة.