د. محمد الشريف يكتب لوطن: المؤامرة وأكثر من 20 نظرية لسبب ظهور فيروس الكورونا.. أيها توافق وأيها ترفض؟ هل أنت مقتنع بها؟

دق فيروس الكورونا ابواب الاغنياء قبل الفقراء، ابواب الملوك والوزراء قبل الرعية، ابواب الدول الغنية والمتطورة قبل الفقيرة، دق جميع الابواب بدون استئذان وكأنه من أصحاب المنزل تعلمنا الكثير من الدروس والحكم التي لم ولن نتعلمها دون هذه الصدمة التي أصابت الإنسانية جمعاء. جعلتنا جميعا نعود إلى نقطة البداية ونعمل أعادة تفكير و(فورمات) لكل شيء وجلسة للتجلي في عظمه هذا الخالق والكون. هذا الفيروس الذي جعل زعماء وحكومات يهتزون في بيوتهم وجعلهم يخافون منه أكثر من خوفهم من جيوش العالم مجتمعه.

ولكن كان السؤال المحير دائماً، كيف ظهر هذا الفيروس؟ هل هو مصنع؟ أم طبيعي؟ هل هناك مؤامرة؟ هل هو حرب بيولوجية؟ أسئلة لم يستطع أحد من الرد عليها، وهنا جاء دور الفنانين في تأليف النظريات لتفسير سبب وبداية هذا الفايروس. وحيث أن النظرية هي طريقه لتفسير ظاهرة ما، دون القدرة على إسنادها بعدد كافي من الأدلة العلمية المحكمة لجعلها حقيقة واقعة لا غبار عليها. عدد من هذه النظريات كانت مبنية على بعض الأدلة ولكن غير محكمة وبعضها الآخر دحض عن بكرة أبيه. في مقالي هذا سأقوم بمناقشه بعض هذه النظريات دون محاولة أثبات صحتها الكاملة أو نفيها، وفي نظري أن الزمن والعلم هم أفضل الطرق لإثبات أو نفي هذه النظريات.

تسرع بعض الكتاب والمحللين بتسميه هذا الفيروس بأسماء غير التي سميت به من قبل العلماء فمنهم من سماه الفايروس الصيني ومنهم من سماه فايروس بيل جيتس، وأنا أعتبر كل هذه التسميات أسماء عنصريه لا يحق لأحد أن يقوم بها أي كان من يكون. علماً أن الإعلام المرئي والمسموع واعلام التواصل الاجتماعي لعب دوراً كبيراً في بث بعض الاشاعات والافكار الغريبة والنظريات والمؤامرات في عقول المستمعين والمشاهدين والقارئين دون علمهم، وهذا أحد أهم الطرق التي يستخدمها الاعلام لبث رسائل كاذبة لتصبح حقيقة غير قابله للنفي. وكما قيل "كرر الكذبة مرات ومرات لتصبح حقيقة"، فأين هي الحقيقة؟.

النظرية الاولى:

أكثر النظريات انتشاراً، والأقرب للحقيقة، تلك التي قالت ان هذا الفيروس أبتدأ من سوق الاسماك واللحوم للحيوانات البرية في مدينة ووهان في مقاطعة خوبية وسط الصين. وقد بدأت هذه النظرية بالانتشار من الطبقات العلمية مؤكده في البداية بأن هذا الفيروس ينتقل من حيوان الخفاش الى الافعى ومن ثم الى الانسان، ثم ما لبثت تلك الاوساط العلمية حتى غيرت مقولتها وقالت ان هذا الفيروس ينتقل من الخفاش الى حيوان اكل النمل الحرشفي ومنه الى الانسان. وقد ظهرت مقولات لبعض العلماء ان هذا الفيروس لم يبدأ أصلاً في تلك السوق، حيث أن الصينيين يأكلون مثل هذه اللحوم منذ زمن طويل. علما بأن أكثر الاماكن التي تباع وتأكل بها اللحوم البرية هي مقاطعة جواندون أو كانتون في جنوب الصين وهونج كونج وتايلند وغيرها من دول جنوب الصين. وظهرت بعد المعلومات أن المريض صفر لم يكن من هذا السوق، وهناك مرضى بنفس أعراض هذا الفيروس تمت معالجتهم على أنه انفلونزا عادية قبل ظهوره في هذا السوق.

النظرية الثانية:

تقول هذه النظرية ان الفيروس انتقل الى الانسان من اكل الخفافيش التي اعتاد الصينيون والاسيويين انا بشكل عام على اكلها، وهذه النظرية لم تثبت صحتها حيث ان الصينيين يأكلون مثل هذه اللحوم منذ سنوات طويله وقد اثبت ان طرقة انتقال العدوي ليس عبر الطعام، وإنما عبر الجهاز التنفسي. وقد يكون أنتقل من الحيوانات التي تربى في اقفاص فوق بعضها البعض أو تلك التي تذبح بطرق غير طبيعية وصحية في الأسواق الغير شرعية مثل هذا السوق، دون مراعات للنظافة والصحة العامة.

النظرية الثالثة:

خرج بعض رجال الدين المسلمين ورجال الاعلام وسائل التواصل الاجتماعي بنظرية أن هذا الفيروس هو غضب من الله على الصين لما تقوم به بإخواننا المسلمين الايغور. وهذه النظرية لقت صفعة كبيرة بعد أن خرج هذا الفيروس من الصين إلى دول العالم أجمع، ومنها المسلمة. وقد تم الرد على هؤلاء المدعين الربوبية، فهم من أصدروا حكما ربانياً -من دون أذن من الله- يقتلون من يريدون وينزلون العقاب على من يريدون وكأنهم ملائكة لا يخطؤون، علماً أن العقاب الرباني يتم الإبلاغ عنه من قبل الله للرسل ومن ثم للبشر، وحيث أن عصر الرسل قد انتهى بعد وفاة رسول الله سيدنا محمد (صلعم)، لا يمكن لأحد أن يثبت هذه النظرية. ولا نشك أن كل شيء من تقدير الله سبحانه، وقد يكون هذا الفيروس عقاب من الله للبشرية جمعاء وأولهم المسلمون، ولكن أذا كان كما أدعى أصحاب هذه النظرية فبقدرة الصين على إنهاء هذا الفيروس تكون بذلك فازت على قدرة الله، وهنا أدخلوا المؤمن في شك عقائدي سيحاسبون عليه أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة.

النظرية الرابعة:

هذه النظرية تفيد أنه تسرب أو سرب من معامل أمريكية في أفغانستان (لهذا السبب أمريكا وقعت معاهدة سلام مع طالبان) غاز السيرين القاتل والذي له القدرة على البقاء في الجو لمدة ثلاث أشهر، وتنبأت هذه النظرية بنهاية هذا الوباء في العاشر من أبريل. ومقالتنا هذه كتبت في نهاية أبريل ولم ينتهي هذه الوباء بعد، أي أن هذه النظرية فقدت مصداقيتها لعدم وجود أدلة وحقائق علمية، أو حتى تكهنات بوقت انتهاء هذا الفيروس.

النظرية الخامسة:

نظرية التطور الطبيعي للفيروس وتغيره الجيني، ليصبح أكثر فتكاً وانتشاراً. حيث تم تحليل عدد من الفيروسات من عدد من الدول ووجد أن هذا الفيروس يوجد منه ثلاث أنواع أ و ب و ج. ج جاء من ب و ب جاء من أ. ومن الغريب أنه تبين أن الفيروس الذي ضرب امريكا كان من نوع أ و ذلك الذي ضرب الصين هو من نوع ب والذي ضرب اوروبا هو من نوع ج. أي ان بداية الفيروس كانت من أمريكا و ليس من الصين، وقد أكد رئيس مركز الأمراض الامريكي في استجواب من قبل الكونغريس الامريكي أن أمريكا سجلت بعض الحالات في أكتوبر الماضي لهذا النوع من الفيروس. كما أن هناك دراسة تايوانية فصلت هذا الفيروس الى خمس أقسام وجد أن قسم واحد فقط من هذه الفيروسات يظهر في الصين ولكن كل هذه الأقسام الخمس يظهر في الولايات المتحدة الامريكية.

النظرية السادسة:

نظرية يناشد أصحابها بمحاكمة بيل جيتس ويسمون هذا الفيروس باسمه، ويقولون إن بيل جيتس هو من قام بتطوير هذا الفيروس ليبيع للعالم اللقاح الخاص بهذا الفيروس والذي سيزع مع رقيقة الكترونية وبذلك يكون قد حصل على مراده بجعل جميع البشر يعيشون ببطاقات الكترونية تكون بدل الهوية. وقد بنى هؤلاء نظرياتهم على أن بيل جيتس وزوجته يترأسان مؤسسة خيرية تقوم بدعم الطب والصحة في عدد كبير من دول العالم. كما أن بيل جيتس زاد من استثماراته في شركات الأدوية التي تعمل على تصنيع لقاح هذا الفيروس. كما انه في عام 2015 قام بإلقاء محاضرة يبين فيها ان العالم سيواجه وباء قريبا ويجب أن نكون مستعدون كما أنه دعم المؤتمر العلمي المسمى ب event 201 في جامعة جونز هوبكنز الامريكية في أكتوبر من العام الماضي والذي جمع علماء من العالم فيدرسون محاكاة لوباء وجائحة عالمية بسبب فايروس جديد وكيف يمكن التعامل معه. ,في نوفمبر 2019 كان بطلا لفلم وثائقي يتكلم عن انتشار فيروس جديد حول العالم، وفي تغريده له في منتصف ديسمبر 2019 تكلم عن امانيه لتطوير عمل منظمته وقال إن أفضل مكان للاستثمار في العام القادم سيكون في تصنيع اللقاح. هذه النظرية حازت على دعم بعض العلماء في الآونة الأخيرة ولكن مرة أخرى فلا يوجد هناك أي أدلة قطعية على هذه النظرية.

النظرية السابعة:

أن هذا نشا وتطور بسبب شبكة الجيل الخامس للأنترنت أو 5G وحيث أن أول المدن التي تم تركيب هذه الشبكة كان مدينة ووهان، كما أن بعض المؤيدين لهذه النظرية يعتقدون أن شبكة الجيل الخامس تنقل هذه الفيروسات وهذا نفي علمياً. طبعا شبكة الجيل الخامس منتشرة الآن في معظم المدن الصينية وفي أكثر من دولة حول العالم كما أن الكثير من العلماء أثبتوا أن الجيل الخامس غير مضر بالصحة ولكن الوقت هو سيد الأدلة. الحقيقة أنه ‎لا يمكن انتشار فيروس كورونا الجديد عبر موجات الراديو أو شبكات الهاتف المحمول. ‏‎أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا الجديد هو فيروس تنفسي ينتقل بشكل رئيسي من خلال قطرات الجهاز التنفسي أو اللعاب أو المخاط وما إلى ذلك عندما يسعل المصابون بالفيروس. ‏‎نظرا لأن الأشخاص قد يلامسون الأشياء الملوثة بأيديهم ثم يلمسون عيونهم أو أفواههم، فإن غسل اليدين بالصابون الذي يحتوي على الكحول أو الماء النظيف يمكن أن يساعد في منع الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

النظرية الثامنة:

تقول هذه النظرية أن أمريكا من قامت بتصنيع هذا الفيروس وذلك للضغط على الصين وإضعافها اقتصاديا وسياسياً ولإرباكها داخلياً وخارجياً، وخاصة خلال المحادثات التجارية وحرب بحر الصين الباردة. علماً بأن أمريكا دعمت بعض الأبحاث في مختبر الصين الذي شكك أن هذا الفيروس قد خرج منه فيما بعد. ولكن هذه النظرية غير واقعية لعدة أسباب أهمها أن الاقتصاد الأمريكي معتمد بشكل كبير على المصانع والاقتصاد الصيني وليس من السهل تدمير أو هز اقتصاد الصين دون هز أو خلخلة أي اقتصاد عالمي، بما فيه نفس الاقتصاد الصيني، ولأن الفيروس انتشر الأن في أمريكا مثل النار على الهشيم لتتربع أمريكا على أكبر عدد في اعداد الإصابات والوفيات بهذا الفيروس. وقد أستخدم من قبل المؤمنين بهذه النظرية حديث رئيس مركز الأمراض الأمريكي أمام الكونغرس، والذي صرح بوجود حالات أصابات ووفيات منذ أكتوبر الماضي في الولايات المتحدة.

النظرية التاسعة:

والتي تثبت أن هذا الفيروس هو على عكس النظرية السابقة، وأن هذا الفيروس من تصنيع صيني، وقد قامت الصين بهذه اللعبة وحيث أن عدد الوفيات ليس بالعالي ولم ينتشر في مدن كثيرة مثل العاصمة بكين ومدينة شنغهاي والسبب أن الصين كان لديها الدواء أصلاً (نسبة الشفاء عالية جدا نسبة الى عدد الموتى) وتسببت ببعض الخسائر في الارواح والاموال مقابل شراء الاسهم من الاستثمار الأجنبية في الصين والتي تشكل أكثر من 60% من اقتصاد الصين. وطبعاً هذه نظرية ضعيفة لسببين وهما أن هذه الاستثمارات أصلاً هي ورقة ضغط من الصين على أمريكا لتسهيل التجارة ورفع الضرائب عن المنتجات الصينية باستثمارات أجنبية وكما أن تقوم أي دولة في العالم بمثل هذا المخطط الذي قد يفضح عاجلاً أم آجلاً سيؤدي إلى ثورة أو حتى سقوط لكبرى النظام. علماً أن هؤلاء المستثمرين الكبار أن لم يستثمرون في الصين سيحولون أموالهم واستثماراتهم إلى دولة أخرى دون أي تردد في حال عدم استقرار الاقتصاد الصيني.

النظرية العاشرة:

أن هذا الفيروس تم تصنيعه وبثه من قبل الماسونيين وعبدة الشيطان والملحدين والشيوعيين لإيقاف المؤمنين من أداء شعائرهم الدينية في المساجد والكنائس والمعابد، وهذه النظرية ضعيفة تعتمد على تكهنات فقط.

النظرية حادية عشر:

أن هذا الفيروس تم عمله من قبل أنظمة الهيمنة على العالم للقضاء على الضعفاء جسدياً وذوي الأمراض وكبار السن، لأنهم يشكلون عائقاً على كثير من الدول من ناحية الرعاية الصحية أو الضمان الاجتماعي. كما أن هناك عدد كبير من مؤيدي هذه النظرية الذين يثبتون أن هناك جماعة تريد قتل عدد كبير من البشرية لأن الأعداد تتزايد بشكل كبير بسبب تحسن الرعاية الصحية وليس لدينا من الحروب الكثيرة التي تقضي على الرجال عادة. كما أنه قد نقش على نصب جورجيا الغامض، هو نصب من الجرانيت تم إنشائه في عام 1980 في مقاطعة إلبرت، جورجيا، في الولايات المتحدة ولا يعرف اي شيء عن الشخص الذي أنشأه ودفع تكاليفه وهو مكتوب بثمانية لغات هي العربية والعبرية والسواحيلية والاسبانية والهندية والصينية والروسية بجانب الإنجليزية وهو عبارة عن عشر وصايا، وفي الوصية الأولى ابقوا عدد الجنس البشري أقل من 500 مليون نسمة في توازن دائم مع الطبيعة. وهنا ظهر جزء من مناصري هذه النظرية يدعون أن هذه الجائحة فصلت عمداً للبدء بنظام اقتصادي عالمي جديد. ولكن باعتقادي هذه نظرية ضعيفة فهذا الفيروس يقتل نسبة حوالي 2 الى 3 % وقتل إلى وقنا الحالي ما يزيد عن مائتي ألف أنسان فقط وهذا ليس بالرقم المنوط من اصحاب هذه النظرية الذين يرجحون إلى أن الرقم سيصل الى مليار أنسان.

النظرية الثانية عشر:

حسب تصريحات الطبيب الإيطالي ريموزي الذي أثبت في مقالة علمية أن هناك عدد من الحالات المشابه والاعراض كانت في شمال إيطاليا منذ شهر نوفمبر 2019. وليس هناك بعد أدلة تؤكد هذه النظرية.

النظرية الرابعة عشر:

خرجت هذه النظرية من رجال دين من عدد كبير من الأديان، وتتحدث أن هذا الفيروس عقاب من الله الرب لجميع الطفرة الغير مؤمنين، وزاد رجال الدين أن المؤمن لن يصاب بهذا الفيروس وهو موجه من الله لعذاب الملحدين. كما شجع رجال الدين عدم ترك أماكن الصلاة والعبادة وزيارة القبور والاضرحة لأنها تزيد من الصلة بالرب. بل أن بعضهم خرج ليصرح أن بعض الحركات الدينية مثل السجود أو ضرب الصدر أو شرب بول البقر المقدس أو تقبيل الأضرحة أو الأصنام يقتل الفيروس نهائياً. وقد اختفى نعيق أصحاب هذه النظرية بل أن بعد رجال الدين أصيبوا بهذا الفيروس الذي لا يفرق بين عالم وجاهل وبين متدين وملحد.

النظرية الخامسة عشر:

هذه النظرية تتهم فرنسا بتصنيع الفيروس في المعهد المشهور في ووهان والذي بني بتمويل فرنسي بهدف تدمير خطة طريق الحريق والاتفاق الذي ابرم بين الصين وإيران وإيطاليا والذي قد يخفف من هيمنة فرنسا على الاتحاد الأوروبي. علما بأن فرنسا تربطها علاقات قوية بمدينة ووهان، فهي أول الدول التي فتحت قنصلية فرنسية في هذه المدينة، وحيث أن هناك عدد كبير من الرعايا الفرنسيين في مدينة ووهان بسبب وجود مصنعي سيارات عملاقين لشركة سيتروين وبيجو الفرنسيتين.

النظرية السادسة عشر:

هناك باحث بيولوجي فرنسي خرج بفيديو أنتشر مثل النار على الهشيم خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتحدث عن براءة اختراع مسجلة في 2017 ويتكلم عن الكورونا فايروس وهنا أستنتج لماذا فرنسا كانت أول دولة أكدت بوجود علاج لهذا الفيروس. وقد تمت مراجعة هذه البراءة وثبت أنها تتكلم عن فيروس كورونا السارس المسمى ب SARS-COV، أما هذا الفيروس الجديد فهو النسخة الثانية من فيروس السارس، ولشبهه الكبير بفيروس السارس الذي انتشر بين عامي 2002 و2003، سمي ب SARS-COV-2 .

النظرية السابعة عشر:

أن الجيش الأمريكي نقل هذا الفيروس من خلال لاعبة أمريكية Maatje Benassi (يعتقد أنها المريض الصفر) إلى مدينة ووهان في أكتوبر 2019 خلال دورة الألعاب الأولمبية العسكرية التي حدث في ووهان وحيث أن أمريكا ولأول مرة لم تحصل على ميدالية ذهبية واحدة في هذه الألعاب بمشاركة 365 عسكري أمريكي. كما أن ترتيب أمريكا من حيث عدد الميداليات كان متدني مما أثار شكوك أن هؤلاء العسكريين لم يأتوا إلى ووهان للمشاركة الرياضية بل لأسباب أخرى غير معلومة.

النظرية الثامنة عشر:

نظرة تسرب هذا الفيروس بالخطأ من المعمل المختص بدراسة الفيروسات في ووهان الصينية، وحيث أظهرت بعض الصور المسربة سوء حالة الثلاجات الحافظة وتكسر في المقابض، وهناك من صرح بسوء التعامل مع الحيوانات بعد الانتهاء من التجارب المعملية. ولكن أيضاً هذه النظرية ليس بالسهل تأكيدها حيث أنه من غير المتوقع من مختبر بهذه الأهمية العلمية والسرية الخاصة وبهذا الحجم والقدرة المالية أن يكون غير قادر على توظيف أفضل الأجهزة وطرق الحماية. وقد يكون سرب بفعل فاعل عن عمد ولكن ما زال ليس لدينا أي أدلة بعد.

النظرية التاسعة عشر:

أن هذا الفيروس من علامات الساعة، وظهر فيديو لرجل في مصر وآخر في اليمن يدعيان أنهما المدي المنظر. وطبعاً هذا من ضرب الغيب.

النظرية العشرون:

نظرية تقول إنها خطة مسبقة الصنع منذ عدد من السنوات، وتم الاعتماد على كتاب نشر في الثمانينيات سمي بعيون الظلام تنبأ بفيروس ينتشر من المعامل يدعى باسم فيروس ووهان 400، وهناك كتاب آخر تنبأ بحصول فيروس وجائحة في عام 2020 ثم تنتهي ويعود هذا الفيروس بعد 10سنوات، وطبعا لم يفر فيلم كونتيجيس او العدوى الذي أنتج عام 2011 من هذه المؤامرة، ومسلسل كوري عرض على نت فليكس عن فيروس الكورونا. السؤال، لو علم هؤلاء الكتاب والسينمائيين بهذه المؤامرة فليس من الأولى أن يعلم بها الاستخبارات العالمية، وطبعا كل تلك تكهنات صدفت أن تكون أقرب للواقع وليس لها أي صلة أو علاقة بما يحدث فعلا. الكتاب الاول اصلا تكلم في طبعته الأولى عن فيروس بروسيا و لكن في بداية التسعينيات طبع طبعة ثانية وغير الفيروس ليكون باسم مدينة ووهان، اما بالنسبة للكتاب الثاني فالتكهن أن يصدر هذا الفيروس في 2020 ولكن في الحقيقة فيروس كورونا المستجد خرج في عام 2019، اما بالنسبة لفيلم العدوى فهو تحدث عن فيروس قتل نسبة تزيد عن 70 % من المرضى و انتقل من الخفاش الى الخنزير ومن ثم الى الانسان، وأما بالنسبة للمسلسل الكوري فكان يتحدث عن فيروس كورنا الشرق أوسطي الذي أنتقل من السعودية الى كوريا الجنوبية وأدى بضحايا كثر في كوريا.

النظرة الواجد والعشرون:

إحداث انهيار اقتصادي عالمي غير مسبوق للبدء بالتعامل بعملة رقمية واحدة في العالم كله وإلغاء النقد الكاش وبالتالي التحكم في مَن يعارضهم من البشر. عندما ندفع حالياً بالكارد وتتعطل الماكينة فإننا ندفع كاش ولكن عند إلغاء الكاش يمكن بسهولة إيقاف الكارد الخاص بالمتمردين على النظام العالمي الجديد أو حتى تصفير حسابهم بضغطة زر. كما يهدف من تحقيق انهيار اقتصادي عالمي إفلاس كل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعائلية واعتماد أكبر عدد من الناس على مبلغ الاعاشة التي تصرفها حكومة العالم الواحد والتي بالطبع يمكن منعها عن المتمرد و تركيز الاقتصاد في يد عدد قليل من الشركات العملاقة والعالمية والتي هي شركات تابعة لهم.



النظرية الثانية والعشرون:

إصدار لقاح تطعيم ظاهرياً ضد كورونا ولكن أساساً لإضعاف المناعة لتقليل عدد البشر إلى ٥٠٠ مليون فقط بالتدريج كما هو مكتوب بلوحة جورجيا والتي لا يعلم أحد مَن بناها او كتبها ورغم ذلك يتم الاعتناء بها ومنع هدمها. وسبب تقليل السكان ان من سيتولى إدارة كل شيء الذكاء الاصطناعي بحلول ٢٠٣٠ او ٢٠٥٠ على الأكثر، ربوتات عاقلة أذكى من الإنسان مطورة أكثر من الروبوت صوفيا وعلى فكرة يتم الآن بحث وضع حقوق قانونية متساوية لهم مثل البشر ويتم عقاب البشر إذا تم كسر هذه القوانين. نشر كورونا والمبالغة في أعداد الوفيات هدفها أن يقبل الناس التطعيم بسهولة لحمايتهم من المرض. بل الناس حالياً تنتظر بفارغ الصبر إصدار هذا التطعيم. والناس أيضاً ستوافق على جعل التطعيم إجباري كما هو مخطط وستتقبل فكرة فرض عقوبات على من يرفض التطعيم لأنه يشكل خطراً على الآخرين. وقد ظهر طبيب أمريكي ينتقد منظمات الصحو بإصدار تعليمات بصدار شهادات وفاة بسب الكورونا دون عمل أي فحوصات مخبرية لإثبات ذلك، حيث حالياً بالغرب وأمريكا يتم حساب أي حالة وفاة بالمستشفيات من أي مرض كالقلب مثلا أو أي شيء على أنه حالة كورونا إيجابية وبالتالي يتم حسابه ضمن أعداد ضحايا كورونا لتهويل الأمر.

النظرية الثالثة والعشرون:

ظهرت هذه النظرية لثبت تآمر أجهزة الأعلام مع النظام السياسي بتهويل الأمر و بث الرعب في قلوب الناس، بل وبالتعتيم على الاخبار الصحيحة او النظريات الأكثر صدقاً، و التركيز على بث الكذب يومياً ليصبح مستساغاً لدى العامة، كما أنه تم التشكيك بأنه تم التنبيه على أجهزة الإعلام بالغرب وأمريكا بان أي ربط بين شبكة الجيل الخامس وكورونا سيكون له عواقب وخيمة على القناة. وهذا ما حدث مع London Real التي استضافت ديفيد ايك وتحدث عن العلاقة بين الاثنين. وتم حذف اللقاء من يوتيوب فور انتهاء اللقاء. ويتم من خلال اللوغريتمات (رقابة فورية من خلال برامج الكمبيوتر التي ترصد مراقبة كلمات محددة تذكر معاً ) حذف أي حديث في الفيسبوك أو تويتر او اليوتيب يتم فيه ذكر كورونا مع الجيل الخامس وهذا يحدث مع أطباء وعلماء ومتخصصين كثيرين وليس ديفيد ايك فقط.

النظرية الرابعة والعشرون:

التحسن البيئي الذي حصل خلال فترة الحجر المنزلي أثبت فعاليته، كشفت عدة دراسات أن فايروس كورونا أنقذ كوكب الأرض بعد ما أوشك أن تحل به كارثة بسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن دخان المصانع وعوادم السيارات والطائرات، واعتداء الإنسان على البيئة. وأوضحت أن الأرض تنفست بشكل كبير بعدما توقفت الحركة في معظم دول العالم، خصوصا الصناعية منها، وأن ثقب الأوزون قد التأم فوق القارة القطبية الجنوبية، وتحسن الهواء في عدد كبير من المدن حول العالم. وتتحدث هذه النظرية أن مناصري البيئة هم من قاموا بنشر هذا الفيروس حتى تتعظ البشرية.



في النهاية أردت من مقالي هذا سرد تلك النظريات وبعض الحقائق العلمية عنها، ولم أرد أثبات أو دحض أي منها، لأن هذا العمل يتم من قبل علماء مختصون يسهرون ليل نهار لإيجاد أجوبة لهذا الوباء. كما أحببت التذكير أنه على الانسان في كل مكان أن يتأكد من المصادر التي يقرأ منها ويتأكد من الحقائق ويستمع لكل الآراء ليحكم بنفسه، ولا يظل فريسة لأدوات غسيل الدماغ كالفيسبوك ويوتيوب والواتس أب وبعض المؤسسات الاعلامية الدولية بالذات ليكون بوق لهم والعوبة في يدهم. ويجب التذكير أن بث الاشاعات الكاذبة بعلم أو دون علم مسؤولية الجميع وسنحاسب عليها أمام الله يوم لا ينفع مال ولا بنون.