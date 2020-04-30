محافظة رام الله ليلى غنام: السماح للمطاعم بالعمل للطلبات الخارجية فقط ابتداء من صباح يوم السبت

وطن: اعلنت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام عن اجراءات تخفيفية جديدة تتعلق بعمل المطاعم في المحافظة.

وأكدت غنام أنه وبعد مشاورات مع كافة جهات الاختصاص وبتعليمات من دولة رئيس الوزراء محمد اشتية، فقد تقرر السماح للمطاعم بالعمل للطلبات الخارجية فقط عن طريق طلبات التوصيل، ابتداء من صباح يوم السبت 2 ايار المقبل مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة حتى الساعة السابعة والنصف مساء.

واوضحت المحافظ غنام أنه لن يسمح للمطاعم بفتح ابوابها واستقبال المواطنين، حيث ستتم التوصية من خلال الهاتف، على أن تقوم المطاعم بتوصيل الطلبات للبيوت.

وشددت غنام، على ضرورة التزام اصحاب المطاعم بشروط الصحة، لافتة الى ان طواقم لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة وبالتنسيق مع كافة الشركاء وجهات الاختصاص، ستكثف من جولاتها الرقابية من اجل ضمان التزام المطاعم بالشروط المعلنة.