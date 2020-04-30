العثور على جثة شاب فلسطيني قرب مستوطنة "إيتمار"

وطن:ذكرت وسائل اعلام عبرية اليوم الخميس، أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، عثرت على جثة فلسطيني في الثلاثينيات من عمره بالقرب من مستوطنة "إيتمار".

وأفادت القناة، أن قوات الجيش والشرطة ومحققي الطب الشرعي، الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث، قاموا بتحديد مكان الجثة، وجمعوا النتائج في المكان، وأحالوها إلى معهد أبو كبير للطب الشرعي.

وذكرت بعض المصادر أن الشاب من سكان أريحا، وقد عثر على جثته بالقرب من مستوطنة (إيتمار) المقامة على أراضي المواطنين في نابلس.