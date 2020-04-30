انتخابات برشلونة.. 3 أسماء تضمن للابورتا الرئاسة!

وطن: كشف الرئيس الأسبق لنادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، عن خططه المستقبلية حال قرر بشكل نهائي الترشح مجدداً لرئاسة النادي الكاتالوني في الانتخابات المزمع إجراؤها العام المقبل.

وأكد لابورتا، في تصريحات نشرها موقع ديبورتي كواترو، أن تشافي هيرنانديز "سيكون الحل الطبيعي لمنصب المدير الفني للفريق"، كما أبدى لابورتا اهتمامه باستعادة مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلى صفوف الفريق.

وقال لابورتا في التصريحات التي نشرتها وكالة أنباء أوروبا برس: "تشافي؟ سيكون ممكناً بالطبع، سيكون بمثابة الحل الطبيعي لمنصب المدير الفني، ستحين اللحظة عندما يفكر في هذا، عليه أن يقرر هذه اللحظة".

وأشار لابورتا إلى أنه سيحدد في نهاية العام الحالي موقفه من الترشح مجدداً لرئاسة برشلونة رغم أنه أعلن مراراً عن رغبته في العودة لهذا المنصب.

وقال لابورتا: "قررت أن أحدد موقفي قبل نهاية العام الحالي"، ويضع لابورتا في عقله "مشروعاً للمستقبل".

وأوضح: "التقيت مع مجموعة من الأشخاص أثق بهم؛ من المحترفين الذين يتمتعون بالخبرة، إنني شغوف للغاية بقيادة هذه الفترة" في إشارة للفترة الأخيرة من مسيرة ليونيل ميسي الكروية.

وعن النجم الأرجنتيني ميسي، قال لابورتا الذي تولى رئاسة النادي سابقاً من 2003 إلى 2010: "لن يواجه مشكلة في التجديد للنادي".

وخلال ولايته السابقة في برشلونة، أحرز الفريق الكاتالوني لقب الدوري الإسباني 4 مرات إضافة للقبين في دوري أبطال أوروبا ولقب واحد في كأس العالم للأندية كما أحرز فريق السلة بالنادي لقب الدوري الإسباني مرتين إضافة للقب الأوروبي مرة واحدة.

كما تحدث لابورتا مازحاً بشأن عودته الممكنة ومسلسل هزائم ريال مدريد أمام برشلونة، وقال: "كونوا جاهزين لأنني في ولايتي السابقة برئاسة النادي، لم يفز الريال بأي مباراة أمام برشلونة".

وأكد لابورتا أنه سيعيد نيمار إلى صفوف برشلونة بالتأكيد حال عودته لرئاسة النادي.

