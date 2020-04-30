4 مراحل لعودة الحياة إلى الدوري الإسباني

رام الله - وطن: قال مصدر مطلع على خطط رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إن الأندية ستبدأ إخضاع لاعبيها للاختبار ضد فيروس كورونا المستجد الأسبوع المقبل، في أول خطوة نحو استئناف الموسم في يونيو (حزيران) المقبل.

واضطر الرياضيون في إسبانيا للتدريب في منازلهم منذ مطلع مارس (آذار) الماضي، بسبب إجراءات العزل العام الصارمة في أوروبا، لكن رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث أعلن أن الرياضيين يمكنهم العودة للتدريبات الفردية اعتباراً من يوم الإثنين المقبل، كما يمكنهم التدرب معاً في مجموعات صغيرة بعدها بأسبوع ضمن خطة استئناف النشاط.

لكن يجب خضوع اللاعبين والأجهزة الفنية للاختبار لاكتشاف إصابتهم بالفيروس من عدمها، إذ أن هذا الاختبار جزء من المرحلة الأولى من خطة رابطة الدوري الإسباني لاستئناف النشاط.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية للتدريب الفردي في 6 مايو (أيار) المقبل، بينما المرحلة الثالثة ستكون بالتدريب في مجموعات صغيرة تصل إلى 8 لاعبين قبل أن تنطلق المرحلة الرابعة بتدريب الفريق بالكامل الذي يجب أن يستمر أسبوعين على الأقل قبل استئناف المباريات.

وقال المصدر إن المراحل الأربع من الممكن أن تكتمل في غضون شهر، ما يعني أن مباريات الدرجة الأولى في إسبانيا يمكن أن تستأنف منتصف يونيو (حزيران) المقبل.

وتتبقى 11 جولة على نهاية الموسم في الدرجتين الأولى والثانية بينما تحتاج المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا والمباريات الفاصلة في الدرجة الثانية المؤهلة للأولى لتحديد مواعيد جديدة لها بعد تعليقها في وقت سابق.

ورغم إعلان إلغاء الدوري في فرنسا وهولندا بسبب جائحة فيروس كورونا، تلتزم جميع المؤسسات الرياضية الكبرى في إسبانيا بما في ذلك وزارة الرياضة باستكمال الموسم للنهاية.

وقال رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس، إن عدم استكمال الموسم قد يؤدي إلى خسائر جماعية تصل إلى مليار يورو (مليار و87 مليون دولار) بينما حثت وزارة الرياضة على ضرورة عودة اللعبة من أجل دفع الاقتصاد وإعطاء الشعب الشعور بأن الحياة ستعود لطبيعتها.