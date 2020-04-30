كورونا يعمق أزمة الاقتصاد الفلسطيني خلال شهر رمضان المبارك

كتب كامل دلول / شاهين أبو منديل : يأتي شهر رمضان على فلسطين هذه السنة بالتزامن مع انتشار وباء كورونا، الأمر الذي أثر على جميع مناحي الحياة في فلسطين وخاصة القطاع الاقتصادي، الذي ساد فيه حالة من الركود لم يسبق لها مثيل، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي بفرض الحصار على قطاع غزة وطرده للعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية خشية انتشار الفايروس، واستيلاء الاحتلال على أموال المقاصة الفلسطينية، ما زاد من معاناة وأعباء العمال اليومية نتيجةً لتلك الإجراءات.

وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد المهندس عبد الفتاح أبو موسى:" ان الاقتصاد الفلسطيني يعاني من الحصار الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي خلال الثلاثة عشر عاماً الماضية على التوالي، وزاد الوضع سوءاً مع انتشار جائحة كورونا اذ توقف القطاع التعليمي بكافة وسائله والذي أثر سلبياً على الكثير من قطاعات الخدمات مثل: قطاع المواصلات المرتبط مع وجود المدارس والجامعات، وتأثر أيضا من يعملون في التجارة سواء في (البسطات) أو المحلات التجارية والأسواق بشكل عام، ناهيك عن قطاع السياحة واغلاق المطاعم الذي اثر بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني مما نتج عنه زيادة في نسبة البطالة بسبب تعطل الكثير من الايدي العاملة عن العمل".

وأضاف أبو موسى:" يعتبر شهر رمضان موسم للتجارة وتنشط فيه الحالة الاقتصادية اذ هناك اقبال من المواطنين على البضائع الرمضانية في المولات والمحلات التجارية والأسواق المركزية المقسمة في كل محافظات قطاع غزة، وساهم أيضاً بإنعاش هذا القطاع الضئيل قرار وزارة الاقتصاد الأخير، والخاص فقط بإعادة فتح المطاعم ضمن الشروط التي حددتها وزارة الصحة، التي تضمن فيها سلامة المتواجدين داخل المطاعم خلال انتشار فايروس كورونا ".

وذكر أبو موسى:" ان وزارة الاقتصاد لاحظت ارتياد المواطنين للمطاعم لتناول وجبة الإفطار مما ألزمها ان تتدخل بوضع ضوابط، موضحاً ان الوزارة لا تعمل بمعزل عن الوزارات الأخرى وخاصة توجيهات وزارة الصحة وذوي الاختصاص، إذا سمحت بعمل بعض القطاعات لا يوجد ما نخشاه ان يكون هناك إنعاش للقطاع ولكن المحدد الأساسي فيه اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية وتعليمات وزارة الصحة بالدرجة الاولى التي تعتبر المحدد الرئيسي في أي قرار."

ومن جانبه قال المختص بالشؤون المالية والاقتصادية الدكتور سمير أبو مدلل:" ان الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية تأثرت من خلال الاحتلال الاسرائيلي وحالة الانقسام الفلسطيني بالإضافة الى حالة التقاعد المبكر، كما ان وباء كورونا ألقى بضلاله على الاقتصاد الفلسطيني من خلال اغلاق المصانع أبوابها، تحديداَ في الضفة الغربية هناك 130 ألف عامل يعملون في إسرائيل وفي غزة هناك تقديرات من 35 الف الى 40 الف عامل توقفوا عن العمل، وتأثر الاقتصاد بسبب توقف المواصلات والسياحة والفنادق واغلاق المعابر، وأيضا الأسواق تضررت مما يزيد من نسبة البطالة والفقر، كما ان البطالة تصل في غزة الان الى 54% وبعد إضافة 40 ألف عامل جديد من الذين يعملون بالنظام اليومي سوف تصبح النسبة 65% والفقر سوف يصل الى 53% وبالتالي ستزداد اعداد من هم بحاجة للعون في غزة".

وأكد أبو مدلل:" ان فئة العمال هم الأكثر تضرراً وخاصة الذين يعملون بنظام اليومية في جميع قطاع الخدمات لأنهم ذو دخل محدود، ومن المتوقع ان تبلغ خسائر الاقتصاد الفلسطيني نهاية العام الحالي حوالي 3.8 مليار دولار وبالتالي سوف يزداد من هم بحاجة للمساعدة من العمال المهددين بالبطالة خلال شهر رمضان المبارك في فلسطين بسبب تفشي وباء كوفيد 19 ".

وأردف، ان استمرار الوباء مرتبط بالتطورات الجارية وتقديرات وزارة الصحة ولجنة الطوارئ في الضفة والقطاع، وإذا استمر الحال على ما هو عليه كثير من المؤسسات ستغلق أبوابها، مما سينتج عنه شلل في كل انحاء البلاد والذهاب الى مزيد من الركود الاقتصادي، اما إذا انتهت حالة الطوارئ وتم استغلال الأموال المحتمل ارسالها للمساعدة في تخطي الوباء ودعم المتضررين من القطاع الخاص خاصة فئة الشباب العاطلين عن العمل، ستحرك الوضع الاقتصادي نوعا ما، كما ان عمال الضفة الذين يعملون داخل الأراضي المحتلة يعتمدون فقط على صندوق الطوارئ و وقفة عز كمصدر رزق الذي تم تشكيله لمساعدة الاسر الفقيرة والفئات المهمشة واسر العمال ثم بعد ذلك مؤسسات القطاع الخاص التي تضررت".

وقال التاجر محمود السيقلي:" ان خوف الناس من انتشار الفايروس جعلها ملازمة للبيوت مما أدى الى حالة غير مسبوقة من الركود في المحلات التجارية، الأمر الذي جعلهم يتوجهوا الى قضاء الاحتياجات الأساسية كالطعام والشراب والعلاج، ايضاً عدم توفر الأموال بسبب تعطل بعض القطاعات عن العمل وإلزام بعض المحلات بالإغلاق وتعطيل الأسواق التجارية مع اعلان حالة الطوارئ سبب ازمة اقتصادية خانقة للتجار مما جعلهم عاجزين عن دفع تكاليف الإيجار الباهظة وفواتير المياه والكهرباء وسداد التزاماتهم القانونية".

مضيفاً السيقلي:" نشطت الحركة الاقتصادية نوعا ما في أول أيام شهر رمضان المبارك خلافاً للفترة التي سبقته كونه موسم للتجارة، لذلك قام التجار بالاستعداد لهذا الشهر ولقدوم عيد الفطر السعيد رغم الصعوبات، بسبب قلة توفر الإمكانيات المادية آملاً ان ينجح هذا الموسم كالسابق، وإذا حدث عكس ما هو متوقع من نجاح للموسم ستغلق الكثير من المحلات أبوابها، مع تعرض التجار للمساءلة القانونية بسبب التزاماتهم الكثيرة في ظل هذا الوضع الخانق وركود الاقتصاد".