مواقف العــــز ... والتفكير خارج الصندوق

كتب * ياسين ياسين : هناك كثيرون حولك بإمكانك أن تغير حياتهم. فقط، تحتاج لأن تملك نفساً عالية مؤمنة بأن العطاء هو ما يمنحك صفتك الإنسانية، لا أي شيء آخر. شكل شاعرنا الراحل محمود درويش ظاهرة خير لأبناء شعبه في قصيدته "فكّـــر بغيــرك"؛ فقد تحولت قصيدة الى صرخة ونداءُ استغاثة، لا بل الى شعار عمل.

مبادرة المسامحة بالديون الشخصية ظهرت في كثير من البلدات والقرى الفلسطينية. وبها تجلت الإنسانية في ابهى صورها. وساهمت في تنمية روح الانتماء للوطن والقيم الفاضلة وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي. فقد شكل هذا التسامح فاتحة خير لهؤلاء الذين يعيشون في ظروف معيشية صعبة.

كما ان التفكير بالغير والمبادرة بها، هو ما نحتاجه من اصحاب النخوة من ابناء هذا الوطن، دعماً للأمن المجتمعي، بما يسهم في التخفيف من الأعباء المالية والنفسية التي تثقل كاهل المتعثرين مالياً، ويساعد في الحدّ من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي جرتهم وجبرتهم على ما يمرون به، وذلك حفاظا على كرامتهم وطيّ صفحة من صفحات الحياة الصعبة المفروضة عليهم .

مبادرات القدس:

لقد تزيّنت القدس ازدادت بهاءً في شهر رمضان، بجهود فتية من ابناءها بالرغم من قلة الإمكانيات والتوقف عن العمل؛ بعدما أغلقت الفنادق والمحلات وكل الاشغال. وكتحدي أخر في ضوء التقصير المتعمد من الجانب الاخر ومساعيه من الاستفادة من جائحة كورونا. فقد ساهمت المبادرات فردية في تعزيز الانتماء للمدينة العريقة، وفي الحفاظ على هويتها الفلسطينية.

وجدنا، التجمع المقدسي لمواجهة كورونا، حيث تمكن هذا التجمع أن يسجل ويحقق المستحيل. عبر التأكيد على أن أبناء القدس بسواعد وجهود محلية قادرين على اعداد الحجر الصحي بأعلى المواصفات رغم كل المعيقات. والأهم لم يتأخر المتطوعين بكل ما لديهم من وإمكانيات من تحقيق الهدف، بالتعاون والتشارك والعمل الجماعي.

كما أطلقت حملة "القدس تناديكم... لتنتصر على كورونا"، لحشد الموارد المالية لدعم المدينة وتعزيز صمود في وجه الاحتلال.

وفي بلدة الرام، اطلقت مبادرة "داعم" للمساندة النفسية والاجتماعية لأهالي مدينة القدس لدعمهم في مواجهة "كوفيد- 19″.

مبادرات قطاع غزة:

سلسلة من الجهود لتعزيز التفكير بالآخرين منها: الرسم على الكمامات والقفازات؛ وهي مبادرة الفن في زمن الكرونا، وصولاً الى "ابناء البلد"، أو فكر بغيرك فلسطين، أو سهام الخير في رفح، أو فريق سلة بلدنا متطوعين للخير، وغيرها وغيرها من المبادرات من اجل دعم الفقراء وتوصيل ما يمكن، لإيجاد والوصول الى التكافل الاجتماعي في ظل الظروف الصعبة.

في مدينة رام الله:

أولت المدينة اهتمامًا بالغًا في التعبئة المجتمعية والتضامن والتآزر والتعاضد، إلى جانب كل الجهود الرسمية المبذولة. حملة فكر بغيرك في حالة الطوارئ، وكورونا رام الله والبيرة، وفي الحركة بركة.

وفي قرية سنجل ومنذ لحظة الإعلان حملة فكر بغيرك حتى سارع الأهالي إلى تقديم المساعدة للقرية والقرى المجاورة.

كما اطلقت مؤسسة جذور مبادرة حب وتقدير عبر تقديم طرود للطواقم الطبية في مراكز الحجر.

في مدينة نابلس:

قدم بيت الصداقة الفلسطيني، عددا من الطرود المكتبية للأطفال في بلدة عصيرة الشمالية ومدينة نابلس، لتسهيل العملية التعليمية والإبداعية لهم في ظل حالة الطوارئ والحجر المنزلي.

كما رصدت مبادرات من عدة قرى وبلدات، منها مجدل بني فاضل، حيث تم جمع مبلغ 200 ألف شيقل في ساعات، وفي بلدة عقربا تم إرسال مساعدات لأهالي قرية قصرة، وفي بلدة سالم تم جمع المبلغ ذاته مع 45 ألف شيقل طرود غذائية، فهذه المبادرات عززت الروابط المجتمع المدني.

في مدينة الخليل:

المدينة التي لا يبيت فيها جائع لكرم اهلها. العاصمة الصناعية والتجارية، ما يعني حجم تبرّع كبير للمشاريع الخيرية سواء في المحافظة أو لدعم المحافظات الأخرى.

في حلحول نشأت مبادرة عظيمة، سطرتها الطفولة؛ حيث أقدم طفل إلى أحد المخابز وطلب شراء عشر ربطات من الخبز ووضعها في كراتين وخرج بها ثم علق عليها لافته بخط يده خذ حاجتك وغادر. كل الاحترام لهذا الطفل ولمن عمل على تربيته.

في مواقف مشابه:

قام صاحب محلات روتانا للكمبيوتر في أريحا، بإحراق دفاتر الديون المستحقة على الزبائن، لمساعدة متضرري فيروس كورونا. وذلك فعل صاحب ميني ماركت بهاء بيت لحم بسامحة زبائنه بالمبالغ الماليّة المتراكمة عليهم كمبادرة للتخفيف عن كاهل المواطن في ظل هذه الأزمة.

ومن الواضح أنّ المبادرات السابقة همها واحد في كلا الاتجاهات والأماكن. من المبهج أن ترى مبادرات شبابية تُقدم إطاراً وطنياً في غاية الأهمية للتخفيف من آثار الكورونا، وبما يؤكد على قوة الروابط الاجتماعية، وفي تحقيق الإنجازات بالرغم من كل المعيقات.

كثير من فصول النجاح ففي هذه الجائحة تجلى الشعب الفلسطيني وهو يرسم لوحة عنوانها التكاتف وشعارها وقفة عز للحد من الاضرار المترتبة على حدوث الجائحة. ولعل من حسن حظ أنها أتت في زمن الرقميات والبرمجيات الحديثة التي أتاحت للمبدعين مجالات واسعة لاستمرار الفاعلية والتفاعلية، على عكس أزمنة ما قبل الثورة التكنولوجية.

من الاهمية بمكان، تحفيز الشباب على القيام بمبادرات لإيجاد مشاريع أو أفكار لخدمة مجتمعهم وتعزيز ثقتهم بانفسهم. وعلى الجميع تقديم حلول ابداعية ابتكارية، لاستخدامها حالياً، وفي مرحلة ما بعد "كورونا" التي يجمع العالم أنها ستشهد تحولا كبيراً.

في المقابل، يبقى الرهان على هذا الشباب لصناعة الحاضر والمستقبل، والمطلوب أن يعمل كلٌ في موقعه وأن تُكرّس الطاقات لهذا الوطن. فكلنا يمضي ويبقى الوطن.

* باحث في الشأن الاقتصادي الفلسطيني