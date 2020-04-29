ارتفاع وفيات كورونا في دولة الاحتلال إلى 215

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الليلة، عن ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا إلى 215 حالة.

وينت الوزارة أن أعداد المصابين في انخفاض مستمر، ووصل العدد الكلي الى 15,834، شفي منهم حتى الآن 8,233 شخصا، بينما وصفت إصابة 115 بالخطيرة، و90 يخضعون للتنفس الصناعي.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تجاوز أعداد المتعافين اليومي أعداد المصابين منذ عدة أيام، وذلك مع اتخاذ حكومة الاحتلال مزيداً من التسهيلات في القيود التي فرضت في أعقاب انتشار الفيروس.