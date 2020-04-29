قبل ان تقع الفأس بالرأس ... تعديل قانون السلطة القضائية

كتب المستشار عزت الراميني: تقدم رئيس مجلس القضاء الاعلى الانتقالي بمشروع قانون للرئيس لتعديل قانون السلطة القضائية وغيره من القوانين لتمكينه من أداة قانونيه تمكنه من طرد اكثر من ثلاثين قاضيا لا يصلحون للعمل القضائي على حد زعمه ليتجاوز بذلك ما نص عليه الدستور الفلسطيني بعدم قابلية القاضي للعزل الا وفقا للقانون الذي اتاح عزل القاضي من خلال مجلس التأديب الذي شكله القانون من اقدم قاضين بالمحكمه العليا واقدم قاض بالاستئناف لضمان المحاكمة العادلة، وان كان لا القاضي او القضاة الذي تحدث عنهم لا يصلحون للوظيفة القضائية او فيما ارتكب ايا منهم جريمة تمس الشرف والامانة او اذا ما اقترف احدهم جريمة او سلوكا شائنا يمس بهيبة وسمعة القضاء وغير ذلك مع ضمانة حق الدفاع حتى يبقى القاضي بمنأى عن التشويه والافتراء والمزاج الشخصي للادارة القضائية التي قد لا تعجبها احكامه.

وحيث ان الاداة القانونيه التي يطلبها رئيس المجلس الانتقالي عيسى ابو شرار لتجاوز ما نص عليه الدستور وقانون السلطة القضائية الناظمين لعمل القاضي ومسائلته كما جرى بالقرار بقانون رقم 16/ لسنه 2019 الذي خفض سن تقاعد القاضي الى 60 عاما بدلا من 70 المنصوص عليه بالقانون وتم الاستغناء من خلاله عن خمسين قاضيا بما فيهم كافة قضاة المحكمة العليا والذي الغته المحكمة الدستورية لمخالفته للدستور ، لنعاود من جديد من خلال مشروع جديد قدمه رئيس الانتقالي المعين من السلطه التنفيذية لذات الاهداف للاحتيال على الدستور والقانون وعلى الرئيس معا لاستكمال تصفية حساباته الشخصيه بالتحالف مع ذات الاشخاص الذين احتالوا بتمرير قانون التقاعد العام واذا ما تم ذلك وتعدل قانون السلطة القضائية، فأذنوا لي بوصفه بالكارثه ، حيث أن ذلك يهدر بشكلٍ واضحٍ وجليٍّ استقلال السلطة القضائية واستقلال السادة القضاة، وتحوّلهم إلى مجرد أُجراء، وتُغيب مبدأ الفصل في المنازعات على أساس القانون والضمير، ويحول مفهوم المؤسسة القضائية إلى ما يشبه مشروعاً خاصاً ينفرد بملكيته شخصٌ واحدٌ أُنيطت به صلاحياتٌ لا حدود لها، الأمر الذي يتناقض مع أسس دولة القانون والحكم الرشيد، وينتهك مبدأ الفصل بين السلطات، ويمس بجوهر الوظيفة القضائية وسلطة القاضي في فرض حكم القانون، وفقاً لما يرتاح له ضميره ويرتقي إليه فهمه للقوانين الناظمة للمنازعة التي تعرض عليه عدا عن كون قانون السلطة القضائية نموذجا لقانون عصري فيه كل ضمانات استقلال السلطة القضائية والقاضي وهو من القوانين السيادية التي لا يجوز تعديله الا من جهه الاختصاص وصاحب الولايه بذلك المجلس التشريعي ، وان تمرير ذلك احتيال لا يقل خطورة عما تم تمريره من قبل لمنافع خاصة ستثير المجتمع برمته وتعصف بالنظام السياسي القائم على مبدأ الفصل بين السلطات.