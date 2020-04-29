هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على الحدود السورية اللبنانية

وطن: سجلت محطات الرصد الزلزالي في سوريا هزة خفيفة شدتها 3.2 درجة على مقياس ريختر على الحدود السورية اللبنانية.

وذكر المركز الوطني للزلازل في سوريا أن الهزة حدثت بحدود الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي مساء اليوم، على الحدود السورية اللبنانية، وتبعد مسافة 46 كم شرق مدينة بيروت و22 كم شمال مدينة زحلة.

وكان المركز ذكر قبل ساعات أن هزة متوسطة بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر وعمق 10 كم، ضربت الحدود العراقية الإيرانية، وعلى بعد 31 كم جنوب مدينة السليمانية.

وشهدت المنطقة، خاصة على الساحل السوري، منذ بداية الشهر الجاري عددا متتاليا من الهزات الأرضية متباينة الشدة والتي تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة.