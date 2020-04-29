الحكومة تقرر السماح لمحلات الملابس والأحذية بالعمل ايّام الاحد والثلاثاء والخميس من كل اسبوع

رام الله - وطن: أعلنت محافظة محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام انه تقرر السماح لمحلات الملابس والأحذية بالعمل ايّام الاحد والثلاثاء والخميس من كل اسبوع شريطة الالتزام بالشروط الصحية.

واوضحت غنام ان هذا القرار جاء بناء على تعليمات رئيس الوزراء محمد اشتية، موضحة ان كافة القطاعات الأخرى تبقى تعمل وفقا للتوزيع الذي ذكر سابقاً وبذات الشروط.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدت يوم الاثنين الماضي، السماح بعمل محلات الملابس والاحذية وفق القرارات الناظمة لحالة الطوارئ شريطة الالتزام بالبروتوكول الصحي.