الإغاثة الزراعية تنفذ دورة تدريبية لرياديات الأعمال

وطن: نفّذت جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" في غزة دورة تدريبية تهدف إلى تزويد السيدات رياديات الأعمال وصاحبات المشاريع الصغيرة وربات البيوت بالمعلومات والمهارات والمعارف اللازمة لصناعة مواد التعقيم والمنظفات محليًا والمطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية في ظل جائحة "كورونا ، جاء هذا التدريب ضمن مشروع الاستثمار في التنمية الريفية المتقدمة – أرضي الممول من الحكومة الدوقية لوكسمبورغ .

الدورة التي تحمل عنوان "الأيدي الناعمة " تأتي في سياق الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي تراكمت على شريحة واسعة من النساء في ظل الجائحة، إضافة الى صعوبة توفير المواد المعقمة والمنظفات في الأسواق المحلية مع ارتفاع تكاليفها وضعف الجودة في كثير من الأصناف التي يتم شراؤها مما يقلل من كفاءة المادة الفعالة.

الدورة التي أطلقتها الإغاثة الزراعية سعت إلى تدريب 25 سيدة من ذوات الدخل المنخفض والمُعيلات و رياديات الأعمال من المناطق الريفية على صناعة المواد المعقمة في ظل زيادة طلب السوق عليها وصولاً إلى مساعدتهن في توفير دخل لهن ونشر ثقافة التنظيف والتعقيم و الاستخدام الأمثل للمنظفات و تطبيق الممارسات السليمة في عمليه التعقيم.

وشهدت الدورة تدريب النساء على صناعة المعقمات بمواد خام محلية من داخل بيوتهم وبتكاليف أقل مما يساعدهن في الحصول على فرص عمل توفر لهن دخلاً من داخل منازلهن ومن داخل وحداتهن الإنتاجية ، كما أتيح للنساء خلال التدريب التطبيق العملي لما لا يقل عن خمسة عشر صنف من المستحضرات التي تتعلق بالعناية الشخصية و المكان.

وأشرف على التدريب الاستشاري حسن طموس الذي سعى إلى تدريب النساء على الأسس المهنية و العلمية لصناعة المنظفات والمعقمات ومواد التنظيف وفقًا للمواصفات الصحية