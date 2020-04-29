حضارة تطلق حملة "لمتنا أحلى مع حضارةTV" بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

وطن: أطلقت شركة حضارة للاستثمار التكنولوجي وهي احدى شركات مجموعة الإتصالات الفلسطينية اليوم حملة جديدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تحت اسم " لمتنا أحلى مع حضارة TV" .استهدفت فيها المشتركين الحاليين والجدد في الضفة الغربية ومنحتهم مميزات تنافسية عن باقي العروض في سوق خدمات الانترنت.

وأوضحت الشركة أن حملة " لمتنا أحلى مع حضارة TV" تمنح المشترك عرض بسعر 65 شيقل شهرياً على سرعة 16 ميجا و 30 ميجا سبيد اكستريم لمدة سنة بالاضافة الى حصوله على جهاز حضارة TV بسعر مميز وبالتقسيط.

وفي وصفه للحملة قال يوسف الخطيب مدير دائرة التسويق في حضارة " الحملة تعكس استراتيجية الشركة الرامية الى تقديم اكبر قيمة لمشتركيها من خلال تعزيز تجربة الانترنت المنزلي والتلفزيون التفاعلي خصوصا في شهر رمضان. فقد قمنا يتطوير محتوى حضارة TV مؤخراً بالعديد من التطبيقات المتنوعة التي تعزز من تجربة المشترك مع التلفزيون المنزلي عبر الانترنت وتربطه مباشرة بعدد هائل من أحدث الافلام و المسلسلات والبرامج المحلية والعالمية.

وأضاف "ستساهم الحملة بلا شك في تلبية حاجة العائلة الفلسطينية خلال شهر رمضان لقضاء اوقات ممتعة مع اللمة العائلية مع التزامهم منازلهم في ظل الأزمة الحالية" .

و تعمل الشركة بشكل دائم على الوقوف على احتياجات السوق والمشتركين عبر إجراء دراسات دورية لمتطلبات المشتركين والتغير في أنماط سلوكهم الإستهلاكي خصوصاً في ظل التطور التكنولوجي المستمر والأزمات العالمية والإقليمية وزيادة اعتماد المشتركين على الإنترنت في حياتهم اليومية .

وعن كيفية الاشتراك اوضحت الشركة ان الراغبين بالإستفادة من الحملة يمكنهم تقديم طلب الاشتراك على رقم خدمة المبيعات 1700100100 أو زيارة احد معارضنا الرئيسية المنتشرة وموزعينا المعتمدين في الضفة الغربية، و للمزيد من التفاصيل عن الحملة يمكن زيارة موقع حضارة الالكتروني على الرابط (https://www.hadara.ps/campaigns ).

من الجدير ذكره أن معارض حضارة تم اعادة فتحها جزئياً في محافظات الضفة الغربية ويستطيع المشتركين الاستفادة من خدمات المعارض حسب اوقات العمل في حالة الطوارئ والموضحة عبر صفحة حضارة على الفيسبوك .